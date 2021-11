Atlético Nacional lanzó paquete de boletas para cuadrangulares

Luego de conocer a los rivales del cuadrangular A, Atlético Nacional presentó su paquete de boletas para estos encuentros como local frente a Junior, Deportivo Cali y Deportivo Pereira.



El club agradeció a los 178.249 hinchas quienes asistieron al Atanasio durante el semestre en los diferentes partidos de Liga II-2021. "Ya la primera fase del campeonato pasó, llegó el momento que más esperábamos en la familia Verdolaga, las finales de un nuevo campeonato y una nueva ilusión que buscaremos conseguir juntos", indicó el equipo en su comunicado publicado a través de su página web.



Para estos cuadrangulares Nacional ofrece la posibilidad exclusiva para que los abonados 2020-I puedan comprar un paquete con los tres partidos y usen su carné para el ingreso al estadio. El mismo incluirá la entrada para los tres juegos: Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira y Deportivo Cali.



Los precios son los siguientes: Norte y Sur: $ 85.000, Oriental alta: $ 135.000, Oriental baja: $ 111.000, Gramilla: $ 90.000, Occidental alta: $ 244.000, Occidental baja: $ 218.000, Platea: $ 337.000, VVIP: $ 384.000. Los paquetes tendrán descuentos hasta del 15 por ciento sobre los precios de las boletas QR que se venderán en cada partido de manera individual.



La vigencia de venta de este paquete estará desde el martes 23 de noviembre 11:59 am hasta el jueves 25 noviembre a las 11:59 pm a través de la plataforma 'Siempre Verdolaga' y en las diferentes Tienda Verde.



Además, los abonados 2020-I que hayan extraviado el carné podrán acercarse a cualquier Tienda Verde para comprar un nuevo plástico por $12.000. Solo hay disponibilidad de 3.000 carnés para hacer dichas reposiciones.



Cabe destacar que no es un plan de abonos. Nacional quiere dar la posibilidad a los abonados 2020-I de tener acceso a sus puestos y poder usar el carné para el ingreso al estadio en estos cuadrangulares.

Este paquete estará disponible únicamente para los abonados 2020-I.



Los abonados 2020-I que no compren el paquete perderán las reservas de sus puestos y estas entrarán a la venta de la boletería QR para el resto de la hinchada.



Los abonados 2020-I que compren el paquete de los tres juegos tendrán prioridad y exclusividad para comprar la boleta de una posible final. La compra del paquete estará disponible sólo para el puesto que el abonado 2020-I tenía, no se admite modificar el puesto, cambiar de tribuna o ceder a un tercero el abono. Por último, el plan 'Herencia Verdolaga' no aplica para la compra de este paquete.



Recuerden que todas las personas deben presentar el carné de vacunación físico o digital para poder hacer en esta fase semifinal del campeonato. Quien no presente dicho documento no podrá ingresar al estadio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8