Dirigente de Atlético Nacional respondió a las barras verdolagas

Atlético Nacional no vive la mejor relación con su hinchada por estos días. Después de salir campeón de la Liga BetPlay I-2022, las cosas se complicaron con la afición al no renovarle el contrato a Giovanni Moreno, un gesto que a un sector de los hinchas cayó muy mal.



El futbolista habló con Andrés Felipe Muñoz, líder de la barra ‘Los del Sur’, en un ‘live’ de Instagram y las cosas se calentaron, pues ‘Gio’ apuntó contra la organización Ardila Lulle y sus decisiones corporativas: ‘No me sentí jugando para el equipo más grande de Colombia, sino para una empresa’.



Y en las últimas horas, ‘Los del Sur’ y otro grupo de barras decidieron retirarse de la mesa de trabajo “Todos Somos Nacional” porque no están de acuerdo con la designación de Benjamín Romero y la salida de Emilio Gutiérrez.



¿Quién es Benjamín Romero? Es el actual vicepresidente ejecutivo de Nacional, recién llegado al club, y que entró en la mesa de trabajo en lugar del presidente Gutiérrez. Lo que cayó mal en la afición fue, especialmente, que Romero es hincha de Millonarios y trabajó para el club bogotano.



Romero le respondió a los aficionados que lo resisten, en declaraciones al diario ‘El Colombiano’: “Efectivamente hace más de 6 años trabajé en Millonarios, pero también en Alianza Lima y en la Federación Colombiana de Fútbol, y hoy efectivamente tengo la gran responsabilidad de estar en Nacional y lo único que me interesa a mí es que al club le vaya bien y que gane en todos los aspectos, deportivos, financieros y administrativos”.



Sobre la salida de Emilio Gutiérrez de la mesa de trabajo, Romero aseguró que “fue el mismo Emilio el que tomó la decisión de retirarse, porque al quedar encargado de toda la parte deportiva tiene una gran cantidad de responsabilidades que le requieren mucho tiempo”.



Romero está de acuerdo con que los hinchas manifiesten su disgusto, pues “las personas tienen todo el derecho a expresarse, pero con respeto y con la verdad”, pero pidió tiempo para calificar su gestión, pues apenas lleva un mes en el club: “apenas estoy profundizado en los temas”, dijo.