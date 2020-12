Barra de Nacional pide la salida de una heredera de los Ardila Lülle

En Atlético Nacional se preocupan por la falta de títulos de los últimos años, los descalabros financieros, el desfile de directores técnicos y el paso de varios futbolistas que no pudieron triunfar en el equipo verdolaga. Es así que la barra brava, conocida como ‘Los del Sur’, ha vuelto a sentar su voz de protesta por lo que, para ellos, es una de las razones de la mala administración del último tiempo.



La barra responsabiliza directamente a Carolina Ardila Zurek, hija de Antonio José Ardila y una de las herederas de la fortuna de la familia Ardila Lülle. En carta abierta a Antonio José, padre de Carolina, agradecen por la gestión que se ha hecho desde 1996, pero piden soluciones radicales.



“…Desde hace unos años las cosas cambiaron, la llegada de la señora Carolina Ardila y su figuración actual como dueña y “doliente” principal le han cambiado el rumbo al equipo. Este, se ha extraviado en las consecuencias de un gran conflicto de intereses de quien ahora no se preocupa por la gloria deportiva del equipo sino por la venta de jugadores y el crecimiento de su empresa “Elite Player” que maneja esos mismos jugadores y allí, en implícitas pero evidentes consecuencias, nuestro club amado ha entrado en un bache de descoordinación entre dueños, directivos, varios cuerpos técnicos, muchos jugadores y toda la hinchada.



Hemos sentido que las cosas cambiaron con pésimos e insoportables resultados para la institución, como 7 torneos sin ganar nada y casi 3 años de total sequía. El panorama es aún más oscuro ante algunas políticas institucionales que parece se impusieron definitivamente desde la llegada de Carolina, tales como no volver a invertir en una nómina de la altura del equipo, el no posibilitar el regreso de ídolos de la institución como Mejía y Macnelly (aunque hay que decir para hacer honor a la verdad, que cuando una representación de la hinchada contactó a Mejía, este no se mostró muy interesado en venir)y de esta manera, quedamos muy preocupados por como el prestigio construido en los últimos años se arriesgue por caprichos, intereses personales, o peor aún, por el desconocimiento del significado real y popular de Atlético Nacional para millones de hinchas.



La hinchada pide cambios y exige resultados para hacer honor a la frase que nos hizo grandes en 2016… “Vamos todos juntos”, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchada. Los Del Sur Siempre Presentes!”, es parte del escrito de la barra.