Así palpita Baldomero Perlaza el duelo contra América en el Atanasio

Atlético Nacional vive un buen presente en la Liga, ubicando en los puestos de arriba en la tabla, los verdolagas se motivan en el próximo encuentro contra América de Cali en el Atanasio. Donde tienen el recuerdo fresco de la eliminación el año pasado y en el que buscarán imponerse para mantenerse en los primeros lugares.



Baldomero Perlaza es un jugador que ha venido siendo clave para Alexandre Guimarães y frente a los escarlatas, buscará confirmar esa valoración del entrenador brasileño.



“El partido contra América va a estar muy bueno, ya tuvimos descanso, nosotros analizaremos sus partidos anteriores, para tomar los recaudos necesarios. Contra Once Caldas, sabíamos que nos estábamos enfrentando a un gran rival, que maneja muy bien la pelota, pero encontraron a un Nacional bien parado que debía aprovechar alguna ocasión que nos quedada, por fortuna lo conseguimos y ganamos tres puntos importantes”, indicó Perlaza.



Sobre esa preparación para los partidos, el volante resaltó que “depende del cuerpo técnico en la manera que plantea los partidos, él va analizando los juegos y cada uno de los jugadores estamos respondiendo bien. Cada uno de nuestros compañeros se brindan al máximo, no dan una pelota por perdida, valoro el esfuerzo de mis compañeros y gracias a Dios estamos por buen camino”.



En cuanto a la comparación de las ideas de Juan Carlos Osorio con las de Guimarães, Baldomero precisó que “son ideas de juego diferentes, con el ‘profe’ ha tenido el concepto de tener dos volantes fijos que respalden los centrales, hemos trabajado muy bien y consiguiendo los resultados. El ‘profe’ Guimarães está muy contento con mi trabajo, la idea es que con Rovira mantengamos el 3-2 y si puedo ir al ataque, aportarlo sin descuidar mi función defensiva”.



Recordando la eliminación contra los escarlatas, Baldomero comentó que “sabemos la importancia del partido con América, los resultados no se nos dieron en el pasado, pero estamos enfocados en este juego, ellos juegan muy bien por las bandas y nosotros debemos estar atentos a sus cualidades y poderlas contrarrestar. Va a ser un partido muy lindo, sabemos que en el medio se puede ganar ese juego, esperamos qué nos va a proponer América, para nosotros salir a atacarlos de manera inteligente”.



El ex Santa Fe se refirió a acompañamiento que tendrán con la presencia de 30 hinchas pertenecientes a ‘la banda de Los del Sur’. “El apoyo de los hinchas es muy importante para nosotros, el hecho que esté un grupo de hinchas nos pone muy feliz y qué bueno que vayan retornando de a poco”.



Finalmente, Perlaza confesó lo que pretende el técnico Guimarães con su función en el campo de juego, cómo emplear la media distancia y la idea de juego de Nacional. “El profesor habló conmigo, me dijo lo que pueda aportar más en el juego, sin perder mis cualidades en ataque. No nos atrevemos mucho en rematar de afuera, más en llegar con elaboración. Pasa más por la decisión que tome cada jugador en esa situación de juego. Hay momentos del partido donde se juega más, otros donde se sufre un poco. Nuestra idea es salir a proponer, jugar y salir por los tres puntos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8