Baldomero Perlaza habló de su futuro: ¿se queda o se va de Nacional?

Atlético Nacional tiene un nuevo ‘refuerzo’ para su equipo en el remate de semestre y es Baldomero Perlaza, el volante vallecaucano superó una dura lesión que lo dejó por fuera de la competencia entre cuatro y cinco meses. Ahora estando de vuelta en la competencia, quiere sumar minutos y alzar la estrella 17 con los verdolagas.



"Estoy muy contento de estar integrado al grupo, superé un momento muy duro, pero ya estoy bien. Agradecido con Nacional por esta recuperación y todos los cuidados que han tenido conmigo. Estoy de nuevo y muy feliz", resaltó el jugador en conferencia de prensa.

Sobre la renovación de su contrato, el cual vence a finales de junio, el jugador explicó que "mi deseo es quedarme en Nacional, espero que todo se de bien, sabemos que depende de todos, Nacional y Santa Fe tienen el 50 por ciento y esperamos que se dé lo mejor. La renovación llega en un momento de mi lesión, se trató calmar las cosas. Con Nacional, mi intención es tratar que podamos llegar de la mejor manera a un buen acuerdo, ellos saben que quiero quedarme. Si me voy, que sea ganancia para todos".



En cuanto a los intereses de otros clubes por contar con él y lo que se había rumoreado en que no quería renovar, Baldomero comentó que "se ha dicho muchas cosas, pero Nacional y yo somos los únicos que saben lo que está pasando. Si hubo ofertas no hay nada en concreto. Busco que haya el mejor acuerdo para todos, Nacional ha sido una vitrina para mí".



Cambiando el tema, el jugador habló sobre la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar y en la que él hizo parte en algunos ciclos de trabajo. "El tema de la Selección, nos duele a todos. Es un golpe fuerte, pero ellos dieron lo mejor. Ahora hay que pensar en lo que se viene".



Concentrado en el remate del campeonato, Perlaza se refirió a lo que busca el cuerpo técnico, el análisis contra Patriotas y el final feliz que espera lograr con los verdolagas a mitad de año. "El profesor Hernán Darío Herrera me tiene en cuenta, estamos fuertes como grupo. Hay mucha calidad en el plantel y espero encajar bien. Sobre Patriotas, es un rival difícil, muy rápidos en una cancha complicada. Me alegra el rendimiento de mis compañeros y la idea es llegar de la mejor manera al remate del campeonato. De mi parte, estoy disponible para el cuerpo técnico, sabe en dónde puedo rendir y que lleguemos al objetivo de ser campeones".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8