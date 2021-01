Balance amargo para Nacional jugando en canchas de Cundinamarca

La pandemia y las restricciones que hay en Bogotá derivaron que el partido entre La Equidad y Atlético Nacional, por la segunda fecha de la Liga I-2021 se dispute en el estadio Héctor ‘El Zipa’ González de Zipaquirá el próximo lunes, desde las 2 de la tarde.

Teniendo en cuenta de esta novedad de estadio, en FUTBOLRED consultamos al estadígrafo Javier Danilo Correa (en twitter: @jdanilocorrea) para consultarle sobre otros municipios de Cundinamarca donde los verdolagas han disputado partidos oficiales.



De esta consulta, arrojó que Nacional ha jugado en Girardot y Fusagasugá partidos oficiales, aunque la gente cuenta algunos juegos en Soacha, pero esos fueron de carácter amistoso. En total fueron tres partidos oficiales disputados en estos municipios cundinamarqueses, con resultados amargos para los antioqueños.



El primer partido jugado en un municipio de Cundinamarca fue el 23 de mayo de 1990 en un Cúcuta Deportivo 1-3 Atlético Nacional cuando se jugó en el Estadio Milagro de Girardot (hoy Luis Alberto Duque Peña), los goles fueron anotados por Carlos Alberto Jiménez (en el minuto cinco del segundo tiempo) para los motilones y por Gustavo "Misil" Restrepo (al minuto 16 del primer tiempo), Alexis García (al minuto 33 del primer tiempo) y Óscar "Galea" Galeano (al minuto 33 del segundo tiempo) para los verdolagas. Fue expulsado Héctor Cortina en la visita. Pitó el mundialista José Joaquín Torres. Ese partido lo dirigió Luis Fernando Suárez para Nacional.



El segundo partido fue nuevamente en Girardot el 25 de agosto de 1990 contra el mismo rival, Cúcuta Deportivo, pero los antioqueños no contaron con la misma suerte del primer partido, ya que los motilones se impusieron por 1-0 con gol de José Héctor Ruiz al minuto 4 del segundo tiempo. En ese partido fueron expulsados por el árbitro José Ardila los jugadores Danilo Robledo (Cúcuta) y León Fernando Villa (Nacional) a falta de nueve minutos de concluir el partido por agresión mutua. El entrenador de Nacional fue Nelson Gallego.



El tercer y último partido que se ha jugado en un municipio de Cundinamarca fue el 17 de septiembre de 2008 en el estadio Fernando Mazuera de Fusagasugá. encuentro contra Expreso Rojo, quien se impuso 2-0 sobre Atlético Nacional, duelo válido por el partido de ida de la Tercera Fase de la Copa Colombia. Los goles fueron anotados por Jeison Quiñónez (al minuto 10 del primer tiempo) y el camerunés Mba Ernest Tchoupe (al minuto 5 del complemento). Jarol Martínez en al finalizar el partido, fue expulsado por el árbitro atlanticense William Blanco. El DT verdolaga fue José Fernando Santa.



El partido de este lunes entre La Equidad y Nacional, será el segundo juego que se jugará en el Estadio Héctor "El Zipa" González de Zipaquirá en Primera División. El primer juego en ese estadio fue entre Millonarios 0-0 Real Cartagena del 25 de agosto del 2000. Estarían circulando unas imágenes en las que el estado de la cancha no es el mejor, lo que preocupa tanto en aseguradores, como en verdolagas. Sin embargo, no hay muchos espacios en el calendario y por ahora, estaría confirmado este lugar, la fecha y la hora para disputar ese duelo.

Así está el estado del campo de juego del estadio Héctor 'El Zipa' González de Zipaquirá, lugar del partido entre La Equidad y @nacionaloficial el próximo lunes. pic.twitter.com/saGMBQDKGr — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) January 24, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8