Duras ausencias en Atlético Nacional para el clásico frente al América

Sobre las 9:30 de la mañana y tras los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, Atlético Nacional trabajó este jueves en su sede de Guarne, de cara al partido del domingo contra América de Cali, por la fecha 15 en la Liga I-2022. Buen ambiente se vive en el grupo que lidera el campeonato y que espera asegurar su clasificación en el Atanasio.

En cuanto a las novedades, Jhon Duque y Álvaro Angulo estuvieron en cancha, recuperados tras sufrir una fractura por estrés en el cuarto metatarsiano del pie derecho y un esguince bimaleolar de tobillo derecho respectivamente. Estos jugadores están trabajando a alta intensidad y aunque no creen que puedan tener minutos en el próximo partido, estos elementos los recupera el equipo verdolaga de cara al tramo final del campeonato.



Por su parte, Tomás Ángel, Yeicar Perlaza y Luis Marquínes se encuentran trabajando en Barranquilla con la Selección Colombia sub 20, desde el 30 de marzo al 8 de abril. El arquero Sebastián Guerra estuvo trabajando junto a Aldair Quintana y Kevin Mier. Felipe Aguilar sigue recuperándose de su esguince lateral en el tobillo derecho, cuyo posible retorno sería para el juego por la fecha 17 contra Once Caldas.



Francisco Maturana estuvo presente en el entrenamiento, el estratega habló con los jugadores, especialmente con los de la línea defensiva. ‘Pacho’ aconseja a los jugadores y le habla de cerca a Carlos ‘Piscis’ Restrepo y Hernán Darío Herrera. Sobre el ‘Arriero’, pagó las dos fechas de sanción, luego de haber sido expulsado contra Deportivo Cali y volverá al banco de suplentes para enfrentar al conjunto ‘escarlata’.



Sobre los componentes de la práctica, luego de los trabajos de gimnasio, el equipo se trasladó a la cancha auxiliar de la Sede Deportiva de Guarne para realizar ejercicios de activación física, potencia, velocidad, definición, espacio reducido, labores tácticas a alta intensidad. El equipo tendrá sesión de trabajos este viernes, donde el técnico Herrera parará el equipo titular, el sábado harán un repaso táctico, para en la tarde definir los concentrados que estarán el próximo domingo, sobre las 5:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, partido en el que se espera una asistencia superior a los 35.000 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8