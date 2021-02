Las variantes que busca Guimarães para un Nacional más competitivo

Atlético Nacional sigue afianzando su estilo de juego pensando en los próximos partidos por Liga y Copa Libertadores, el técnico Alexandre Guimarães aprovecha el tiempo con sus dirigidos y confía en que frente a Once Caldas el próximo martes, sea un encuentro donde puedan lograr el primer triunfo como visitante en la Liga.



“Esta fecha libre nos cayó muy bien, les dimos un pequeño respiro al plantel. Vinieron bien después del reposo, prácticamente es la última semana que vamos a tener entre febrero y marzo. Hemos seguido trabajando sobre lo que estamos haciendo. Desde el aspecto táctico, estamos proponiendo algunas variantes que tengo en mi cabeza y las seguimos aplicando muy bien”, destacó el brasileño.



Además, “poco a poco los equipos se van soltando con el pasar de los partidos, cada uno aplicando su propuesta y como nos debemos regular por la pandemia y la situación de los juegos. Nosotros no podemos negociar la actitud. No solo en este último partido, sino a lo largo de los juegos, el equipo dio todo. Desde ese aspecto, estamos conformes con el compromiso de los jugadores, les gusta la idea y quieren ponerlas en práctica”.



En cuanto a la planificación de los próximos encuentros, Guimarães expresó que “con la continuidad de partidos, vamos a tener que hacer algunas rotaciones, vamos cambiando a los jugadores que de acuerdo a las estadísticas y las recomendaciones médicas. Si hemos crecido en el juego es por la continuidad en un grupo de jugadores. Todos están entrenando muy bien y seguramente tendrán minutos, algunos más, otros menos”.



Analizando a Once Caldas, próximo rival del equipo verdolaga, el entrenador señaló que “es un equipo que tiene un muy buen juego, cuenta con futbolistas interesantes y un técnico con mucha experiencia. Estamos abocados a lo nuestro y confiamos llegar de la mejor manera. La comunicación con los jugadores es extraordinaria, tienen un respeto por lo que estoy proponiendo. La línea de tres lo he realizado en otros equipos y lo que quiero encontrar que los jugadores en su perfil, se sientan más cómodos”.



“Creo que nos falta soltarnos más y en Manizales tenemos una prueba muy buena contra Once Caldas. En Pasto generamos opciones, lo que sigue es tener atención defensiva, referenciar en ataque y estoy seguro que podremos conseguir las victorias en condición de visitante”, indicó.



Sobre la situación médica del grupo y rendimiento de jugadores como Jonathan Marulanda, Hayen Palacios y Nicolás Hernández, el técnico explicó que “con Jonathan Marulanda enfatizamos aspectos tácticos sobre la posición de lateral, las está aplicando al máximo, tendremos en estos días, para ultimar detalles tácticos. En el departamento médico solo está Hayen Palacios, de resto, todos están trabajando de la mejor manera. De Nicolás Hernández está bien, tuvo que parar 10-12 días por el covid-19. Regresan muy débiles y por eso debemos dar la espera para que se recupere bien y lo tengamos en cuenta”.



El técnico también habló sobre diversos movimientos en su planteamiento como la línea de tres y lo que pretende con el lateral derecho, una posición en donde ha tenido muchos jugadores. “La función de lateral derecho, depende mucho de cómo queremos atacar. A veces quiero un lateral más largo y por eso doy esos ajustes, unos han entendido más rápido que otros, pero es normal. Hay ciertos conceptos que les pido y los van asimilando. Con la línea de tres, depende del perfil de los jugadores que podamos elegir y las situaciones de los partidos”.



Finalmente, destacó la labor de Yerson Mosquera en el grupo, quien regresó del microciclo de Selección Colombia y se ha vuelto uno de los más destacados en el equipo verdolaga. “Yerson Mosquera lo veo muy bien, es un jugador que puede tener un futuro brillante. Hay 'mañitas' que debe corregir. Tuvo su primera convocatoria y ahora debe enfocarse en el equipo para que sume más convocatorias”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8