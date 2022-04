Atlético Nacional arrancó la celebración de sus 75 años

Este viernes 22 de abril, Atlético Nacional comenzó la celebración de los 75 años de vida institucional. Bajo el lema “Celebramos nuestros primeros 75 años de grandeza”, el conjunto antioqueño congregó el plantel profesional femenino, masculino, ex jugadores, técnicos y directivos de otras épocas, en una semana donde el equipo verdolaga cumplirá un nuevo aniversario, el próximo sábado 30 de abril.

El Hotel Park 10, lugar de concentración del plantel profesional, fue el escenario para compartir un momento especial en torno al club, brindar con las 30 copas que el club ha levantado a lo largo de su historia, incluyendo la Copa Libertadores de América.



Con una medalla conmemorativa, el aplauso de los asistentes y la presencia de referentes del fútbol colombiano como Francisco Maturana, René Higuita, Juan Carlos Osorio, Hernán Darío Gómez, entre otros. Fue una velada para recordar esos momentos gloriosos que ha vivido uno de los equipos más grandes del país y referente en el continente.



“Quiero expresar mi gratitud por este momento tan especial. Hay momentos en la vida para parar un poquito, mirar hacia atrás y adelante. Para adelante está todas las posibilidades de éxito lo que Nacional pueda conquistar y cuando cada uno de los integrantes de la familia Nacional debe hacer lo que se necesita porque nadie triunfa solo. Estos trofeos son un orgullo, que nos forme la humildad y las ganas de conseguir más, mi gratitud por siempre con la hinchada de Nacional, siempre tienen manifestación de cariño, entre todos debemos recorrer un camino a la gloria”, destacó Francisco Maturana.



Por su parte, René Higuita remarcó que "es un orgullo pertenecer a esta institución, a la Organización Ardila Lulle por estar celebrando con mi equipo amado, celebrando los 75 años. Me pone feliz estar celebrando con esta institución, como deportista y ahora como ex futbolista. Ojalá nos sigan aportando todos estos jugadores. Recordamos con cariño a Andrés Escobar, todavía el alma sigue herida. Me pone feliz reunirme con amigos, con mi mentor, mi padre como Francisco Maturana, por lo que hizo por mí y por el fútbol colombiano".



Jaime Arango, figura en Nacional y ahora parte de las divisiones menores del club, comentó que “llegué a Nacional en 1987 con los puros criollos, es un orgullo haber pertenecido a esa época, algo que no se volverá a ver. Es un orgullo pertenecer a la historia de esta institución”.



Por razones del calendario, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera, continuará los agasajos, este sábado 23 de abril con el partido a las 6:05 de la tarde contra Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga I-2022.





