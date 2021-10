‘Todos los que estamos, tenemos la calidad para ser titulares’

Atlético Nacional buscara estiró su ventaja en el liderato de la Liga y asaltó la punta en la reclasificación este miércoles, cuando superó en el Atanasio al Once Caldas de Manizales. Pensando en la recta final del campeonato y la final en la Copa Colombia 2021 contra Deportivo Pereira, Andrés Andrade ha vuelto poco a poco a su rendimiento, frente al ‘albo’ anotó un gol, asistió en otro y espera que con ese nivel, pueda brillar en este remate de semestre con la camiseta verdolaga.

"Soy una persona muy competitiva que me gusta seguir jugando. Con una lesión, quise entrar rápido y no tuve una muy buena recuperación. Me siento muy bien, disfrutando, aprendiendo, estando en ese camino para llegar la meta que es ser campeones. Tanto en la etapa de Juan Carlos Osorio y de (Alexandre) Guimarães me sentía muy bien. Luego de la lesión en la Selección Colombia, no me había recuperado bien. Estoy disfrutando el presente, pero aún no hemos ganado nada. El hincha y nosotros queremos los títulos, estamos preparándonos", explicó el ‘Rifle’ en conferencia de prensa.



Sobre una posibilidad de volver a la Selección Colombia, aunque esto pueda generar que se pierda el partido de ida por la final de Copa Colombia frente al Pereira, Andrade señaló que "como jugadores de fútbol siempre queremos representar a su Selección, tengo el anhelo de volver y estoy trabajando para ello. El llamado se cruza con la primera final, pero esas decisiones no son mías y afrontaré de la manera que se dé. Si no estoy, disputar la final".



Analizando el nivel de Colombia con la Liga mexicana y el ‘plus’ que tienen los jugadores que llegan tras su paso por ese certamen, Andrade comentó que "en cuanto a competencia, la Liga mexicana tiene un paso más, es más competitiva por el nivel económico, hay jugadores de las mejores ligas latinoamericanas, el nivel es diferente, más físico, se corre más y al venir de esa Liga, saquemos ventaja acá".



Entrando a ese juego interno del equipo, especialmente en el frente de ataque, Andrés Felipe declaró que "la competencia sigue siendo muy sana, todos los jugadores que estamos, tenemos la calidad para ser titulares y participar. Todo pasa por la decisión del técnico sobre quien poner. Me la llevo muy bien con todos mis compañeros, cuando no estuve, les hice mucha fuerza para que ganáramos. De mi parte, me queda dar lo mejor para volver a ser titular".



En lo personal, el jugador indicó que "he venido mejorando un poco más en la parte táctica, todo sirve para seguir creciendo. Tratamos de amoldarnos para aportarle al equipo y seguir creciendo. Físicamente me encuentro muy bien, disponible para todo el partido si el técnico lo requiere".



Finalmente, habló sobre las bondades del grupo para afrontar cada partido y la importancia de contar con los hinchas en el estadio, ahora que podrá estar hasta el 100 por ciento del aforo. "Cada compañero tiene sus características y eso es lo que evalúa al cuerpo técnico dependiendo de lo que pida cada partido. Con el ingreso de los hinchas, hemos contado un gran apoyo. Espero que esta unión con la hinchada siga así para que todos sigamos adelante".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8