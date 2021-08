Andrade y sus reflexiones tras el partido contra Deportes Quindío

Jugando regular, Atlético Nacional consiguió su quinta victoria en la Liga II-2021, algo que no pasaba desde la Liga II-2017, en la época del controvertido Juan Manuel Lillo. Sin embargo, los verdolagas lograron mantener el liderato en solitario y confían en poder mejorar para afrontar los octavos de final de la Copa Colombia contra Patriotas y la siguiente fecha del campeonato frente a Águilas Doradas. Andrés Andrade habló sobre las reflexiones de este juego frente a Deportes Quindío.

“La cancha tan pesada, llena de pozos nos impidió fundamentalmente aplicar nuestra idea de juego. En algunos lados no rodaba la pelota, muchas veces me pasó cuando habíamos sacado ventaja en el uno contra uno. Gracias a Dios conseguimos la victoria que fue muy importante”, indicó Andrés Andrade en conferencia de prensa.



Además, “en el primer tiempo teníamos la posesión de la pelota, la altura que queremos, nos faltó tener mejores llegadas. En el segundo nos costó más, la cancha estuvo más pesada, ellos adelantaron líneas, nos equivocamos cuando salimos jugando y eso es lo que me queda de reflexión, tratar de leer más rápido y saber que en ese momento teníamos que jugar más directo y tener en cuenta la segunda pelota en el campo rival”.



Finalmente, el ‘Rifle’ señaló que “la cancha y el rival tuvo que ver en no poder desarrollar la idea de juego, cuando hicieron la línea de cinco, no encontramos los espacios para profundizar y cuando quisimos jugar por dentro, la pelota se nos quedaba en los pozos, pero rescato que pudimos competir y en un partido complicado llevamos la victoria. Estamos preparados para luchar ante cualquier adversidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8