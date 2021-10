Noche de reencuentros en Nacional: contundencia, elaboración y puntos

Atlético Nacional volvió a ganar en la Liga y ya confirmó su lugar en la fiesta de fin de año. Los verdolagas golearon al colero Atlético Huila por 1-4 en un partido que no pudo terminarse por invasión de campo, pero más allá de esos 10 minutos que faltaron para terminar el encuentro, a los dirigidos por Alejandro Restrepo les sobró fútbol para brillar, ser contundentes y lograr su décimo triunfo en el campeonato.



Con la clasificación en el bolsillo, a continuación, encontrarán las claves de esta nueva alegría para el conjunto antioqueño.

Contundencia: Pese a un primer tiempo donde no fue muy fluido el juego ofensivo, Nacional logró dos goles, uno anulado por el VAR. Para la etapa complementaria, los verdolagas terminaron de desgastar al Huila y llegaron tres goles más para liquidar un partido importante pensando en los próximos encuentros.



Paciencia y resiliencia: Contrario a los partidos anteriores, Nacional supo encontrar los espacios que dejaba Huila cuando se volcaba al ataque. Empleó el juego directo y con la paciencia para elaborar juego, lograron una buena diferencia en el marcador, frente a un rival que no pasa por un buen momento, pero que le plantó cara durante 45 minutos. Jugadores como Kevin Mier, Jarlan Barrera, Yeison Guzmán, Alex Castro, Baldomero Perlaza y Jefferson Duque mostraron puntos altos con la pelota y en movimientos específicos.



Elaboración: En una gran noche de Jarlan Barrera como creativo, Baldomero en marca y como volante llegador, Yeison Guzmán y Alex Castro abriendo la cancha por bandas y Duque arrastrando marcas, Nacional encontró un frente de ataque que se conectó, trabajó en equipo y lograron ese regreso a la contundencia que tanto le hacía falta.



Rotación: Con el desgaste que tuvo en los juegos anteriores contra Deportivo Pereira y Deportivo Cali, el técnico Alejandro Restrepo hizo una adecuada gestión de grupo, incorporando a cinco jugadores frescos con respecto del último equipo titular que rescató el empate en la Copa Colombia contra Cali. Danovis Banguero tuvo descanso, Jímer Fory sumó minutos de cara al juego de vuelta en la Copa y Emmanuel Olivera administró el tema disciplinario, el cual le permitirá si el técnico lo considera conveniente para jugar el clásico del próximo sábado contra Medellín.



Jefferson Duque, goleador: Además de los nueve goles que acumula en 18 partidos disputados este semestre. A lo largo del año 2021 acumula 22 anotaciones contando Copa Colombia y Copa Libertadores. Para un equipo ganador es muy importante contar con un goleador, sumado a su experiencia, no solo marca, sino que fabrica espacios para que lleguen a gol otros compañeros.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8