Nacional vuelve a ganar frente un débil Chicó: análisis del verdolaga

Atlético Nacional superó 2-0 a Boyacá Chicó y se va al descanso de la sexta fecha metido en la parte alta de la tabla, los verdolagas fueron superiores en el Atanasio y consiguieron su tercer triunfo en el mismo número de encuentros jugados como local. A continuación, el análisis del partido.

Poca eficacia: Pese a tener el 69 por ciento de la posesión y generar 11 ocasiones de gol, apenas pudo marcar dos goles. Y ese apenas fue porque varios jugadores del frente de ataque no tuvieron la tranquilidad para finalizar las jugadas, en el caso de Jonatan Álvez, tuvo cinco opciones y una con el arco vacío. Baldomero Perlaza tuvo un par y al igual que el uruguayo no supo definir con el arco a su disposición. Será algo que deberá trabajar urgente el técnico Guimarães, debido a que no siempre va a encontrar rivales que le de tantas ventajas en defensa.



Solidez defensiva: Nuevamente se van con el arco en cero, la línea de tres se va consolidando, con un Emmanuel Olivera más líder en su zaga y con Yerson Mosquera y Danovis Banguero como respaldos. Aldair Quintana cuando lo exigieron, supo responder, mientras que en la zona medular hombres como Bryan Rovira y Baldomero Perlaza cumplieron sus funciones de recuperación. Al final, Sebastián Gómez ingresó para respaldarlos frente al desgaste del trámite del juego.



Cambios demorados: Hasta el minuto 20 del segundo tiempo, Nacional realizó su primera variante. Si bien, el equipo tenía un buen comportamiento con el lunar de la falta de definición. El técnico Guimarães se demoró para realizar alguna modificación que oxigenara más el frente de ataque.



Local sólido: Ya son tres victorias como local en tres partidos disputados, con solamente dos goles en contra. El Atanasio poco a poco se vuelve un fortín verdolaga, algo que faltaba en otros torneos.



Guimarães va encontrando su base: Son cinco jugadores que mantienen la titularidad a lo largo de estos seis partidos; Aldair Quintana, Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade y Jefferson Duque. El brasileño está identificando su equipo tipo y con algunas variantes, puede ser un equipo más peligroso y confiable.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8