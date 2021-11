Nacional, con anemia de gol: análisis del empate contra Bucaramanga

Atlético Nacional se fue por segundo partido consecutivo sin poder marcar goles. Esta vez Bucaramanga logró plantear un partido donde complicó a los verdolagas, quienes intentaron, pero no lograron ser eficaces. A continuación, el análisis de este nuevo empate en la Liga.

Tranquilidad: Nacional se apuró a la hora de definir, intentaron por todos los medios, pero cuando tenían que dar la puntada final a la jugada, se desesperaron y no consiguieron liquidar un partido donde fueron dominadores.



Arco en cero: Por segundo partido consecutivo, el equipo sacó el arco en cero. Con la anemia ofensiva, es importante mantener el orden defensivo y eso lo lograron de gran forma.



Niveles de juego: Jugadores como Baldomero Perlaza no tuvieron ese nivel de otros juegos donde era una figura brillante. Lo mismo con Jefferson Duque quien venía marcando, pero en estos últimos encuentros no logró tener la solvencia para liquidar las jugadas.



El fantasma del día del hincha: Con este partido ya son tres celebraciones en las que el equipo no pasó del empate. Para recordar un triunfo toca remontarse a la edición de 2017, donde los verdolagas se impuso por 2-1 sobre Huila.



El público empujó en muchos momentos: Los 32.431 espectadores que acompañaron en el Atanasio, empujaron cuando el equipo local necesitaba sumar juego ofensivo y a pesar del resultado, disfrutaron en el día del hincha verdolaga pese al resultado final.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8