Nacional sigue en deuda como visitante: análisis del 1-1 con Águilas

Atlético Nacional empató 1-1 con Águilas Doradas y cedió terreno en esa lucha por los primeros lugares de la Liga I-2021. Los verdolagas se impusieron rápidamente en el marcador antes del primer minuto de juego, pero la falta de eficacia, la pérdida de la pelota y errores en defensas les costó perder dos puntos. A continuación, el análisis de este encuentro.

Rotaciones: Pensando en el partido de Copa Libertadores contra Guaraní, el equipo inicialista tuvo cinco cambios con respecto a los titulares habituales en el equipo: ingresaron: Geisson Perea, Juan David Cabal, Michael Chacón, Sebastián Gómez, Alex Castro y Tomás Ángel. Hubo dos cambios en los módulos, partiendo del 3-2-3-2 habitual al 4-1-3-2. Al inicio de juego, el equipo fue agresivo y la rotación no se había visto alterada. Sin embargo, con el pasar de los minutos, el equipo sufrió fisuras en marca y defensa que le costaron llegadas del rival, hasta el gol que llegó mediante un disparo desde el punto penal.



Mantener la ventaja: Nacional tuvo en tres cuartas partes del partido la ventaja en el marcador que había conseguido desde los 39 segundos del primer tiempo, generó opciones, pero se fue desgastando y tras no concretar, Águilas inclinó la cancha a su favor y terminó llevándose el empate.



Eficacia: Al equipo le faltó contundencia en ataque, mandó tres pelotas a los palos, explotó la media distancia, pero no logró concretar esas jugadas y al final terminó pidiendo tiempo derivado a la poca finalización en ataque.



Cambios afectaron el funcionamiento: La salida de Tomás Ángel incidió en el resultado, una vez que el joven jugador estaba cumpliendo buenas labores en marca, pese a ser atacante y de su reemplazante Neyder Moreno, llegó la jugada del penal, donde Christian Marrugo anotó el empate para Águilas.



Desconcentraciones defensivas: Emmanuel Olivera lució incómodo como defensa por derecha, Geisson Perea y Juan David Cabal mostraron porqué son suplentes y muchos pasajes del juego, les brindaron espacios a los atacantes locales. De no ser por la mala puntería de Águilas, pudieron llevarse una derrota del estadio Alberto Grisales.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8