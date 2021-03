Nacional sigue sin poder con el Tolima y se complicó en la tabla

Luego de cinco partidos en donde Atlético Nacional mostró solidez en su juego, que fueron de la mano con victorias, el clásico frente al DIM y la derrota de este martes contra Deportes Tolima, vuelve a replantear varias cosas en el equipo de Alexandre Guimarães que no andan bien, pensando en el remate de la Liga y en las aspiraciones a clasificar en la Copa Libertadores.

Con los ‘pagaré’ levantados imponiéndose sobre Junior y Millonarios, parecía que el brasileño había tomado la mano del equipo y la jerarquía que se había evaporado en los últimos años reaparecía. Sin embargo, las lesiones y sobrecargas físicas hicieron tambalear a un equipo que entre el clásico y este último juego en Ibagué no generó más de tres remates al arco, ninguno a puerta y que, sin piezas como Yerson Mosquera, Yerson Candelo, Sebastián Gómez, Bryan Rovira y Jonatan Álvez, pesaron en el rendimiento de un equipo que claramente tiene titulares y suplentes.



Poca definición: Jefferson Duque sigue en sequía goleadora, se muestra incómodo, poco asociativo y como ‘9’ de área, es una isla del equipo. Ya son dos partidos en donde no se le ve la solidaridad en el juego y sigue peleado con el arco.



Nuevamente, Tolima desnudó deficiencias de juego: Ya son 13 partidos, 10 de Liga y tres de Copa Colombia, donde Deportes Tolima apenas perdió un partido sobre Nacional. El equipo de Ibagué se motiva y Nacional sigue sin encontrarle la vuelta al juego. En Ibagué y como Supermán con la kryptonita, el juego de los antioqueños se neutraliza y se torna errático, sin ideas y luego de esperar, los ‘pijaos’ aprovechan el desgaste del contrario para marcar diferencia.



Además, Nacional acumula 15 partidos (12 en Liga y tres en Copa) sin anotarle más de un gol a Tolima en un juego. La última vez fue el 2 de diciembre de 2017, en la victoria 2-1 de la vuelta de cuartos de final de Liga, en el Atanasio Girardot. Con goles de Luis Carlos Ruiz y Dayro Moreno.



Sigue cayendo en el juego al choque y se olvida de la elaboración: Nacional cuando cae en el juego fuerte termina perdiendo. Debido a que sus jugadores y el estilo de juego que tienen es más de elaboración. Pierden la paciencia rápidamente y aunque controlan la pelota, es como si en cada jugada se estrellaran con un muro.



Pelota quieta: Nacional desde el gol de Bryan Rovira sobre Guaraní en Asunción, había pasado casi dos años sin marcar a través de un tiro libre. Cada opción de pelota quieta (salvo un penal) es un desperdicio y un alivio para el rival. Sumado a que los tiros de esquina, no son provechosos en el juego ofensivo y poco se atreven a rematar de media distancia.



Pelota quieta defensiva: Los tiros de esquina y las pelotas aéreas complican mucho a Nacional, en un partido cerrado, es un arma efectiva que tiene el contrario para llevarse el partido. Ya son varios técnicos que no han podido corregir esa falla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8