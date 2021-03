Nacional venció a Junior y se afianza en la Liga: análisis del partido

Atlético Nacional siguió su racha victoriosa que había arrancado en Paraguay contra Guaraní y ahora su víctima fue Junior, quien tuvo un muy buen primer tiempo, pero en el complemento, los verdolagas lograron meterse mejor en el encuentro y con gol de penal realizado por Jefferson Duque, el equipo dirigido por Alexandre Guimarães se afianzó en el grupo de los ocho en la Liga I-2021. A continuación, el análisis de este compromiso.

Jerarquía: Nacional se sacudió de una racha de dos años sin vencer al Junior. Últimamente le ha costado ganarles a los equipos históricos del campeonato y esperan que, con este partido, el equipo tome la confianza para seguir superando otros clásicos que tiene pendientes en el calendario. Desde el 21 de octubre de 2018, Nacional no le ganaba a Junior en la Liga y le cortó una racha a los ‘curramberos’ de cinco partidos consecutivos marcando en el Atanasio y puntuando como visitante.



Administración de la nómina: Cinco cambios realizó Nacional con respecto al partido anterior, además que su esquema táctico varió de lo que venía realizando el equipo de Guimarães. Volvió el cuatro en el fondo, con laterales como Jonathan Marulanda por derecha y Juan David Cabal por izquierda, la dupla de centrales la conformaron Yerson Mosquera y Geisson Perea, este último de gran nivel. En el medio estuvo Michael Chacón con Sebastián Gómez en primera línea y en segunda, Jarlan Barrera con Vladimir Hernández, recordando esa pequeña sociedad que venía desde Junior. En el frente de ataque, mantuvo los dos ‘nueves’, con Tomás Ángel y Jefferson Duque. En el segundo tiempo, empleó varios cambios, oxigenando el equipo y dándole minutos a otros jugadores que venían siendo titulares, en el caso de Andrés Andrade le dio todo un tiempo de rodaje, debido a que venía de una lesión.



Solidario con el hombre de menos: Con la expulsión de Yerson Mosquera, Nacional no sufrió mucho en su juego. Por el contrario, el equipo jugó más en bloque y los jugadores del frente de ataque, hicieron más desplazamientos para que el equipo no sufriera la superioridad numérica que podría hacer el rival, especialmente con la desventaja en el marcador.



Arco en cero: Por segundo partido consecutivo, Aldair Quintana mantuvo el arco el cero. Importante teniendo en cuenta que, en el pasado, Nacional era un equipo desbalanceado que sufría muchos goles, ahora le cuesta que le marquen.



Local sólido: Atlético Nacional es el mejor local de la Liga. En seis partidos disputados, los verdolagas ganaron cinco y empató el restante. Anotó 17 goles, recibió cuatro y 16 de sus 21 puntos los obtuvo en el estadio Atanasio Girardot. Con cuatro partidos de los siete que le restan para terminar la fase todos contra todos, los nacionalistas son optimistas para asegurarse la clasificación en el coloso de la avenida 74.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8