Nacional hizo negocio en Envigado contra el DIM: análisis

Atlético Nacional empató como visitante 0-0 frente al Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 18 en la Liga I-2022. Los verdolagas no fueron efectivos cuando generaron opciones. Lo que iba a ser dos puntos perdidos, terminó siendo un punto de oro, luego de aguantar poco más de 20 minutos sin dos jugadores en el campo de juego.



A continuación, cinco aspectos importantes en los dirigidos por Hernán Darío Herrera.

Kevin Mier figura verde: El arquero barranqueño volvió a sacar su pórtico en cero, siendo un elemento que apareció en los momentos que lo exigieron. Imparte tranquilidad y madurez.



Las expulsiones cambiaron los planes de juego: Por un lado, teniendo en cuenta las finales y las tarjetas amarillas acumuladas, muchos jugadores fueron a buscarlas para lograr borrar en el partido contra Pereira o contra La Equidad. Giovanni Moreno y Dorlan Pabón fueron presos de esa planificación, las revoluciones de un partido de esta magnitud derivaron en sus expulsiones.



Eficacia: Nacional generó seis remates, de los cuales dos solo fueron a puerta. Un gol anulado por fuera de lugar. A los verdolagas les costó acomodarse en el partido y su ataque no fue fluido.



Variantes: Hernán Darío Herrera seguramente buscó darle juego a muchos elementos que están tomando ritmo, hay picos altos, otros no tanto, lo que muestra una irregularidad en el juego del equipo verde.



Terreno de juego: Sentirse visitantes en una cancha donde no suelen jugar, con otras dimensiones y el público en contra, no permitió que Nacional lograra una mejor cohesión en su juego. Sin embargo, sumó un punto que lo mantiene en la parte alta del torneo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8