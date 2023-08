Nacional no recompuso ante la expulsión: terminó con pocas acciones

Atlético Nacional se fue con las manos vacías del duelo contra Millonarios, tras la derrota en Bogotá. Pese al planteamiento de Amaral en cancha, las cosas no salieron como esperaban. Desde el vamos, los verdolagas buscaron hacerse con la posesión.



Y en ocasiones lograron el objetivo, dándole rodaje a la esférica en campo rival. Pese a esto, su claridad en el frente de ataque estuvo reducida, no entraron con facilidad por el medio, ante el doble cinco que plantó Millonarios.



La velocidad de sus jugadores era una cualidad para explotar, tanto por derecha e izquierda. Román y Ángulo entraron por estos sectores, combinándose con Moreno y Deossa, como suelen hacerlo. Además, Román siempre buscó interiorizar, pasando a ser volante, con el relevo que le hacía Mejía, algo a lo que está acostumbrado. Fue más virtud del rival, para neutralizar esta zona de ataque.



Las mejores acciones de Nacional llegaron en la media distancia, dentro de los pocos espacios que le permitieron, siendo controlados por Montero y yéndose desviados. Algo más para detallar, las equivocaciones continúan como una de las grandes falencias de los verdolagas, en todas las zonas.



De hecho, el gol de Millonarios nació de un error y las múltiples acciones que fallaron los locales, partieron de equivocaciones de Nacional, tanto individuales como colectivas, perdiendo la posesión en zonas peligrosas, jugándose al ataque y con el camino libre para los embajadores.



Sin duda alguna, la expulsión de Felipe Aguirre condicionó todo el segundo tiempo. Más allá si fue o no roja para el jugador, no jugó con cabeza fría en esa acción, pues todo inició en un roce previo con Larry Vásquez y en los ojos de Bismarck Santiago.



Amaral intentó recomponer cuando sacó a Duque y Pabón, que no mostraron mayor trascendencia en la cancha. Palacios entró y mostró porqué es uno de los jugadores a tener en cuenta más adelante, cuando tuvo la pelota, buscó ser explosivo, pero sin un socio adelante fue complicado, pues Ramírez siempre estuvo entre Llinás y Arias, quienes lo controlaron.