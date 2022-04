Atlético Nacional recibe al América de Cali, que llega con necesidades

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 5:30 de la tarde al América de Cali, por la fecha 15 en la Liga I-2022. Luego de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, el conjunto antioqueño llega motivado a este clásico, frente a los escarlatas, quienes cambiaron de entrenador y cuentan con pocas posibilidades de clasificar, una derrota en el Atanasio los dejaría sin margen de error, para las últimas cinco fechas de la fase todos contra todos.

Con respecto al último partido disputado en Tunja contra Patriotas, Nacional no podrá contar con Emmanuel Olivera, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas y quedó suspendido automáticamente para este partido. En su lugar estará Cristian Castro Devenish haciendo dupla de centrales con Juan David Cabal. La duda pasaría por el volante de marca, si juega solo Sebastián Gómez o haría ‘doble cinco’ con Alexander Mejía, teniendo en cuenta el medio campo del rival. En el ataque podría jugar Giovanni Moreno como ‘falso nueve’ o Jefferson Duque como único puntero.



Más allá de esas dudas, Hernán Darío Herrera quien regresa al banco tras una suspensión de dos fechas, confía en el grupo y cree que podrá imponer su idea de juego frente a un equipo que conoce muy bien como América de Cali.



“América es un equipo grande, con buenos jugadores, pero nosotros estamos con la moral muy alta y buscaremos hacer un gran partido. Estuve 18 años trabajando con América, soy de las entrañas de Nacional, hincha de Nacional, lo estoy dirigiendo y quiero ganar”, indicó.



Además, el ‘Arriero’ detalló que “nosotros estábamos haciendo trabajos específicos mirando la propuesta ofensiva del equipo que es la misma. Buscaremos hacer un gran partido, con un estadio lleno, analizaremos al rival y queremos salir a definir los partidos con el equipo que tenemos”.



Sobre la dupla de centrales entre Juan David Cabal y Cristian Castro Devenish y la recuperación de jugadores como Jhon Duque y Álvaro Angulo, Herrera comentó que “confío en ellos (Cabal y Castro), en las divisiones menores los he trabajado, Yerson Candelo y Danovis Banguero han venido jugando y se conocen bien. De Jhon Duque y Álvaro Angulo seguramente los tendremos al final del torneo, no me quiero desesperar, buscaremos tener el equipo completo en finales, no los apresuro y quiero tenerlos bien”.



En cuanto a la posibilidad de jugar con un volante de marca neto o dos, Hernán Darío dijo que “hay muchos jugadores para una posición de volante central, también tengo alternativas en la estructura, en eso estamos. No porque tenga un solo volante de marca, estemos regalando. Nunca vamos a quedar mal parados”.



El estratega también habló sobre Yeison Guzmán, Daniel Mantilla y la posibilidad de rotar jugadores en este tramo final del campeonato en su fase de todos contra todos. “Yeison Guzmán es un jugador más de la institución, tendrá su oportunidad, no sé cuándo, porque tiene compañeros en su posición de gran nivel. Daniel Mantilla confiamos mucho en él, está bien, corre 80 minutos y sigue esforzándose. Yo no soy muy amigo de rotar tanto. Tenemos 25 jugadores que todos tienen que estar disponibles para jugar dos torneos como en Liga y Copa, seguramente utilice uno para Liga y otro para Copa. Pero no voy a cambiar mucho, quiero que jueguen los que estén mejor”.



Datos entre Atlético Nacional y América de Cali

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y América de Cali se enfrentaron en 252 oportunidades con 89 triunfos verdolagas frente a 86 de los escarlatas y 77 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños celebraron en 326 ocasiones y recibieron 325.



Tras haber perdido solo un partido de 13 disputados como local en Primera División ante América de Cali entre 2004 y 2019 (11 victorias y tres empates), el conjunto verdolaga no ha podido vencer a los caleños en los tres duelos más recientes en casa (dos empates, una derrota).



Atlético Nacional suma cinco partidos sin derrota en la Liga I-2022 (cuatro victorias, un empate), ganando los dos más recientes, y podrían enlazar tres victorias en la categoría por primera vez desde julio-septiembre de 2021 (una racha de nueve).



América de Cali ha perdido ocho de sus últimos 10 partidos como visitante en Primera División (una victoria, un empate), tras haber perdido solo dos de sus siete visitas anteriores (tres victorias, dos empates).



Sebastián Gómez, de Atlético Nacional, ha acertado el 93.2 por ciento de sus pases en esta Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 (440/472), siendo el mejor porcentaje de acierto para un jugador con al menos 35 pases intentados.



Entre los jugadores que han disputado al menos dos partidos en este Apertura 2022, Déinner Quiñones (3.2) y Emerson Batalla (2.8), ambos de América de Cali, registran los dos mejores promedios de regates completados por encuentro.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Cristian Castro Devenish, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade (Alexander Mejía), Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Giovanni Moreno (Jefferson Duque).

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jhon Ospina (Quindío).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



TV: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8