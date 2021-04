'El primer lugar fue merecido', Guimaraes pasa página y piensa en Copa

Atlético Nacional ganó, goleó y gustó en el cierre de la fase todos contra todos contra Patriotas de Boyacá. El conjunto verdolaga trituró a los lanceros por 7-1 y llega motivado a afrontar la serie de cuartos de final de la Liga I-2021 y la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães valoró el esfuerzo de sus dirigidos, quienes demostraron porqué se ganaron la oportunidad de actuar en el último encuentro, teniendo en cuenta que muchos no han sumado muchos minutos en cancha.

“Todos estamos muy optimistas para lo que viene y satisfechos por lo logrado hasta ahora. El plantel como tal se ha dedicado para estar en la posición que estamos y saben que a partir de ahora debemos mejorar más, porque todos los partidos serán finales y me deja satisfecho que el grupo está preparado”, resaltó Guimarães.



Además, “queremos que todo el plantel esté listo para afrontar estas instancias de los torneos, sabemos que todos van a contribuir y viendo lo que hay, en este partido jugaron seis jugadores de la cantera y es algo que queríamos hacer en el momento que se pudiera. Ahora dmarcamos una buena diferencia de goles, pero esto queda atrás, el jueves jugamos Libertadores y el fin de semana la Liga, nos quedan 40 días para conseguir los dos objetivos que nos faltan”.



Sobre la función en el campo de Nicolás Hernández como lateral izquierdo y Déinner Quiñones como volante ofensivo, el técnico brasileño explicó que “Nicolás (Hernández) ha sido el ejemplo de un jugador que sabe esperar su oportunidad, no cayó, siguió entrenando fuerte y se ha ido metiendo en una posición que habíamos visto en (Danovis) Banguero y Juan David (Cabal), en los dos partidos que ha jugado como lateral, lo ha hecho bien. A Déinner (Quiñones) fue una situación específica del juego, encontró espacios para moverse y hacer la aceleración debida en el último cuarto de cancha”.



En cuanto al resultado, Alexandre señaló que “no esperara que se abriera tanto el marcador, aprovechamos los últimos minutos del primer tiempo y con el 3-1 los bajoneó mucho. En el segundo tiempo, con el cambio de ritmo logramos aprovechar las ocasiones que generamos”.



Finalmente, el entrenador no quiso denominar al equipo que actuó en este juego como una nómina alterna. Para él, todos tienen valor en el equipo. “Los jugadores de este partido hacen parte del equipo, no los llamo nómina alterna. Tenemos un plantel de 25, 26 futbolistas que están peleando por un lugar y cuando sean requeridos, deben mantener el nivel y el ritmo de juego mostrado hasta ahora”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8