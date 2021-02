‘Hemos sumado un punto, que era lo mínimo ante lo que generamos‘

Luego del empate sin goles con Deportivo Pasto, Atlético Nacional sumó un punto y con siete unidades, se afianzó entre los ocho primeros de la tabla. Al final del partido, Alexandre Guimarães destacó el trabajo de su equipo para ser fuerte en defensa, generar opciones y buscar el resultado en los últimos minutos, que, aunque fue empate, el estratega verdolaga terminó satisfecho con lo presentado en el estadio Departamental Libertad.

“Los cambios en este once, intentábamos alargar un poco la banda derecha, el rival contrarrestó bien esta situación y nos puso un extremo donde tuvimos que hacer ajustes. Posteriormente, el ingreso de (Jarlan) Barrera fue para que tuviera más ritmo, quería verlo como inicialista, pudo aguantar mucho en su parte física de lo que nos imaginábamos, lo cual fue un punto positivo. (Brayan) Córdoba ingresó para darle descanso a Yerson Mosquera, quien está haciendo las cosas tan bien, que fue convocado al microciclo de la Selección Colombia. Hizo un muy buen partido e interpretó muy bien su situación”, comentó Guimarães.



Además, “los cambios en el segundo tiempo, nos dieron lo que buscábamos, un poco más de aire, por un lado, a meter al rival en su arco, con el ingreso de Vladimir (Hernández) y Alex Castro, quien necesita minutos para que se vaya incorporando al equipo. Sebastián (Gómez) ingresó muy bien, rematamos bien el partido”.



Sobre la función de Neyder Moreno como carrilero derecho, el brasileño explicó que “con Neyder (Moreno) quería probar que fuera un lateral con la extensión y apertura. Por las circunstancias del rival, tuvo que hacer otras funciones que no caben en él. Cuando tuvo profundidad, nos dio lo que buscábamos, con centros y llegadas al arco contrario”.



Por otro lado, comentó el estado de Jonathan Marulanda, un jugador que lleva varios partidos por fuera de la convocatoria. “Jonathan Marulanda está muy bien, entrenando con muy buenos números y seguramente pronto va a tener su oportunidad, ojalá la aproveche y no la deje ir”.



Volviendo al análisis del partido, Guimarães señaló que “en este partido hubo situaciones que podíamos haber elaborado un poco más el juego, pero el equipo, sabiendo lo difícil de jugar en esta cancha, hizo el partido que tenía que hacer de acuerdo a nuestra planificación, generando opciones en los últimos minutos y con eso salgo satisfecho del rendimiento de los jugadores y por lo que conseguimos para ir a buscar el triunfo, pero al menos logramos un empate”.



Sobre el desempeño de Emmanuel Olivera y Alex Castro, el estratega indicó que “(Emmanuel) Olivera necesita continuidad, su rendimiento fue superior al del partido anterior. Alex Castro es una incorporación que nos va a dar muchos dividendos y necesitamos paciencia para irlo incorporando al ritmo de juego que es lo que le falta”.



Otro jugador de quien habló fue de Jarlan Barrera, quien fue inicialista en tierras nariñenses. “Jarlan (Barrera) lo relevamos porque estaba bien en el partido, encontrando la pelota. Sin embargo, por la falta de continuidad vi que lo que mejor para ayudar un poco más a (Baldomero) Perlaza y (Bryan) Rovira”.



Finalmente, el técnico señaló que “si contamos las ocasiones de gol, atacamos en los momentos que debíamos atacar, generamos más que la visita. Tanto fue así que en el tiempo de descuento queríamos ir por el partido y ganarlo. Así que hemos sumado un punto, que era lo mínimo ante las opciones generamos en el segundo tiempo y ahora debemos recuperarnos bien para enfrentar a Chicó en nuestra casa el sábado y planificar lo que viene en adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8