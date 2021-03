Guimarães destacó la circulación y el juego en medio de la derrota

Ya son dos partidos en los que Alexandre Guimarães salió derrotado frente al Deportes Tolima, el brasileño pese a analizar las falencias de su equipo para buscar una solución a futuro, habló de lo que le gustó de su equipo, pero que no le alcanzó para llevarse algún punto del estadio Manuel Murillo Toro.

“Nosotros en el primer tiempo hicimos un buen partido, en donde a pesar de la cantidad de los jugadores que el rival ponía detrás de la pelota, pudimos encontrar vías de juego por fuera y por dentro. Desafortunadamente, la diferencia la marcó una situación de balón parado que también es parte del juego. En el entretiempo, hablamos que debíamos mantener la circulación de la pelota y en el segundo tiempo fuimos más audaces con la inclusión de Jarlan (Barrera), realizamos rotaciones para que todos estén bien de cara al remate del torneo y la Copa Libertadores”, remarcó el brasileño.



Además, “sabíamos que el rival quería encontrar alguna situación como la logró, nosotros seguimos machacando el partido y ahora debemos pensar en el partido del sábado para ganar y conseguir la clasificación”.



En cuanto al análisis del juego, Guimarães sostuvo que “en el primer tiempo, hicimos todo el gasto del partido. En el segundo tiempo producto de que teníamos que adelantar las líneas, no fue una situación de las ausencias. Lo que nos interesaba en este partido era desplegar un volumen de juego y dosificar las ausencias pensando en el partido del fin de semana y la Copa Libertadores”.



Sobre la falta de eficacia en la pelota quieta, la labor de Jefferson Duque, quien no pasa por un buen momento deportivo y la dificultad para revertir un resultado adverso, Alexandre declaró que “en este partido, tuvimos muchos tiros libres frontales, pero no pudimos lograr la puntería necesaria. (Jefferson) Duque fijó muy bien a los defensas de ellos para que pudiéramos entrar al área, me parece que esa función la logró muy bien y no creo que el equipo tenga dificultades a la hora de remontar un marcador, quizás en este partido sea la excepción”.



Aunque el estratega reconoció la falta de efectividad a la hora de generar jugadas ofensivas. “Nosotros hicimos durante gran parte del tiempo, desplegamos un juego bastante bueno por fuera y por dentro. Que nos haya faltado la finalización, fue por la circunstancia del juego”.



Finalmente, se refirió al tema del VAR, el cual no habló tras el clásico y con este encuentro que también tuvo VAR, insidió en el penal a favor para que Nacional descontara en el marcador. “La situación que no se pudo aclarar, la hago ahora sin problema. Durante el campeonato, hemos tenido situaciones del VAR que han ido a favor al otro equipo y en contra de nosotros, eso puede seguir sucediendo y es algo que para mí es incontrolable. Hay gente arriba viendo el partido, un árbitro que toma decisiones y nosotros debemos acatarla, si hay alguna resolución, la debemos acatar y punto”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8