'No tuvimos apuros, pese al gol que nos convirtieron': Guimarães

Atlético Nacional consiguió un triunfo importante por 3-1 sobre Jaguares de Córdoba, por la fecha 14 en la Liga I-2021. Los verdolagas tuvieron un partido tranquilo y sin mucho desgaste para afrontar el clásico antioqueño del próximo sábado contra Deportivo Independiente Medellín. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães analizó el compromiso que lo dejó como líder parcial del campeonato con 27 puntos.

“Hay muchas cosas buenas y rescatables, volvimos a usar la variante con dos puntas, eso nos ayudó durante varios tramos del partido y es un recurso que nos puede ayudar en varias situaciones y partidos. Estoy muy satisfecho de como el equipo supo de las zonas para mover la pelota, como aparecieron los laterales y los extremos. Nos da variantes que permiten afrontar los partidos. No tuvimos apuros, pese al gol que nos convirtieron”, señaló el brasileño.



Además, “desde el primer día le hemos dicho al plantel que contamos con gran variedad y perfiles de jugadores, donde muchos iban a tener la oportunidad de jugar, no fue una falsa promesa, han tenido posibilidades de contribuir y que el equipo se vea como equipo, que vayamos creciendo y eso se debe al esfuerzo de todo el plantel. Estamos llegando a las fases finales del campeonato y los necesitamos a todos”.



Aunque está satisfecho con el desempeño del equipo, no se relaja. “Siempre hay un margen de mejoría, en este partido sin tener a Sebastián Gómez, salgo satisfecho del trabajo del equipo, como Alex Castro y Vladimir (Hernández) respaldaron a Baldomero (Perlaza) y (Bryan) Rovira. El rival no encontró grietas por esas zonas. Jonathan (Marulanda) hizo un buen partido contra Junior, nos da la tranquilidad por si no se recupera (Yerson) Candelo y Juan David (Cabal) ha estado entrando en una buena rotación con (Danovis) Banguero”.



En cuanto a la labor de hombres como Baldomero Perlaza y Bryan Rovira, quienes desde la primera zona de volantes llegaron a gol en este juego, Guimarães sostuvo que “los volantes están escogiendo bien, donde se despegan de la segunda línea y eso es complejo para los rivales”.



Finalmente, el estratega habló de Yerson Mosquera y el golpe que lo hizo salir del partido a cinco minutos de finalizar el compromiso. “Estaremos evaluando el golpe del jugador, en el entrenamiento de este jueves”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8