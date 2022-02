“En esta clase de partidos, también hay que sufrir un poco”: A. Mejía

Atlético Nacional hizo un partido práctico para lograr el triunfo sobre Millonarios en El Campín, uno de los jugadores determinantes para este objetivo verdolaga fue Alexander Mejía, quien habló en conferencia de prensa sobre la importancia de continuar con este camino, con seriedad, esfuerzo y unión de grupo.

“Diariamente trabajamos con el ADN de Nacional, el poder salir desde atrás con facilidad, pero Millonarios en el primer tiempo nos igualó. Algo que habíamos analizado esta semana, no podíamos generar esa superioridad numérica en la mitad y no podíamos conectarnos con el tercer hombre, por la buena presión que tenían ellos. Pero después, se equilibró un poco, juntamos pases, agarramos confianza y en una jugada por el sector izquierdo, con nuestra riqueza técnica, una genialidad del ‘Rifle’ (Andrés Andrade) que pone a (Álvaro) Angulo en ventaja y nos ponemos al frente del marcador, terminamos bien. En el segundo tiempo, ellos adelantaron líneas y tienden a dejar espacios, iban a tener opciones por el desgaste del partido. Pero con la valentía, la unión de grupo, la fuerza, las ganas y la disposición nos llevará a grandes cosas. Hay que disfrutarlo, pero ya debemos planificar lo que será Tolima, es un rival directo y nuestras aspiraciones está en pelear el título y estamos en el camino”, señaló Mejía.



Además, el jugador opinó que “en esta clase de partidos, también hay que sufrir un poco. Lo más importante es que dentro de la cancha, se vio un equipo valiente, luchador, compitiendo en cada pelota. Cuando un equipo se viene al frente a uno, tiene sus chances, pero lo logramos corregir, se les redujeron espacios a jugadores desequilibrantes y el comportamiento fue bueno. Se necesitaban esas ganas, esa fuerza, ganamos un partido importantísimo. Esto es un aprendizaje para lo que se viene y que sea un punto de partida para lograr estar en lo más alto”.



Sobre el desempeño de Jhon Duque, quien ingresó en la etapa complementaria, Mejía comentó que “ya todos conocen a Jhon Duque, cuando el entró, nos dio un poco más de fuerza en la mitad y nos ayuda a ese cambio de ritmo en la transición de defensa a ataque, creo que es un hombre que se ha metido en la idea de juego de Atlético Nacional. Fue la primera vez que jugamos juntos, tiene muy buena disposición, en el día a día se entrega, quiere mejorar, interactúa con los compañeros y eso quiere decir que se mete en nuestra idea rápidamente. También destaco a los que ingresaron, todos estamos comprometidos por Atlético Nacional e independientemente quien juegue, tenemos que ser fuertes, valientes y el que tenga la posibilidad, pueda darlo todo”.



Pensando en esa preparación para los próximos encuentros, Alexander remarcó que “hay un muy buen recambio, la disposición de cada uno de los muchachos va a ser importante, el cuidado personal, el alimentarnos de buena manera, tener un buen descanso, todos esos factores serán fundamentales para poder encarar esa seguidilla de partidos. Pero el día a día, el partido a partido nos va a traer esa rotación para tener el equipo fresco, pero eso se lo deja al cuerpo técnico. Me gusta la disposición de Atlético Nacional, de todos los compañeros, esa valentía, esas ganas, esa fuerza y este es el camino. Desde que volví, tengo la firme intención de hacer crecer el club, que siga en lo más alto y hay una gran disposición para continuar en los momentos decisivos”.



El barranquillero multicampeón con los verdes habló sobre el nivel de los arqueros de Nacional, especialmente lo realizado por Kevin Mier en los últimos partidos. “Tanto Kevin (Mier) como Aldair (Quintana) son arqueros de grandes condiciones, arqueros que ordenan, que son seguros y al grupo le generan mucha confianza. Estamos bien custodiados atrás, entienden cuando hay que hacer una pausa o acelerar en el juego. Lo mostrado por Kevin, en el anterior partido y este, ha demostrado que tiene grandes chances para competir y es una competencia sana”.



Finalmente, Mejía destacó el esfuerzo y marcó que así deberá ser el camino si Nacional quiere ser un candidato al título. “En este último partido, el equipo compitió, trabajo, sufrimos juntos y



cuando no tienes chances de administrar el partido a través de la posesión, hay que correr, hay que luchar contra un rival con una idea clara, buena presión y circulación. Pero lo más importante era los tres puntos que nos da un bálsamo de tranquilidad, porque este grupo quiere y mientras estemos en esta línea, podremos competir por el título”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8