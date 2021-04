Encarador y desequilibrante, así espera brillar Castro en Nacional

Atlético Nacional buscará el liderato en la Liga I-2021 cuando reciba en el Atanasio a Patriotas, por la última fecha en la fase todos contra todos. Uno de los jugadores que busca marcar diferencia con los verdolagas es Alex Castro, el jugador antioqueño pretende mostrar esa picardía y desequilibrio en el frente de ataque, cuando tenga la oportunidad de jugar.



"En las últimas fechas, no hemos contado con un buen rendimiento. Pero estamos en un equipo con jugadores muy capaces. Nacional siempre es favorito para ser campeón, queremos ganarle a Patriotas, terminar primeros y hacer una gran fase de grupos en la Copa Libertadores", resaltó.



Además, "todo es importante con la confianza, cuando se compite, me voy soltando. Hay un calendario amplio de partidos para tener mejores actuaciones y mejorando en el nivel. Es muy importante contar con la confianza del técnico. Siempre debemos estar preparados para aprovechar la oportunidad. Lo más importante es seguir sumando minutos, cada vez me voy sintiendo mejor, más suelto".



En cuanto al nivel del campeonato, Castro indicó que "la Liga es muy pareja, muy competitiva y esto hace que vayamos creciendo mucho más. En lo personal, quiero mostrar ese juego que tuve en el Deportes Tolima, donde fui encarador y desequilibrante".



Sobre el planteamiento del equipo, Alex indicó que "este equipo es muy versátil, si quiere jugar con extremos, lo hacen, si juegan con dos '10' jugando por dentro o por fuera, eso es importante para que sigamos en un nivel alto que estemos en el primer lugar de la tabla. Tenemos un grupo muy amplio, donde nos damos el lujo de rotar la nómina. Esto es de seguir compitiendo y cumplir con la responsabilidad de pelear los partidos".



Analizando al rival, el ex Tolima, Cruz Azul y Deportivo Cali remarcó que "Patriotas es un equipo complicado, como todos los de la Liga, no lo podemos menospreciar. Para nosotros es fundamental ser líderes y por eso debemos salir el domingo a ganar. Nuestro foco está en ese partido de la Liga, nuestra meta es ser primeros y en la Copa Libertadores, mostrar esa entrega, dando lo mejor para ser competitivo en el grupo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8