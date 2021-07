Restrepo lamentó los errores de Nacional que le costaron el empate

Atlético Nacional arrancó haciendo un gran partido contra Envigado, pero se le acabó la gasolina y terminó varado en el segundo tiempo sacando un empate que, si bien fue en condición de visitante, regresan las dudas para el conjunto verdolaga que no pudo usar sus refuerzos y las lagunas del semestre anterior dieron al traste un mejor comienzo en el campeonato. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo valoró el desempeño de su equipo y reconoció las desconcentraciones que le costaron el triunfo.

“Conscientes del muy buen primer tiempo que hicimos, en el segundo tiempo, hasta los 15 minutos estuvimos con superioridad en cancha rival. Con el 2-1 de Envigado perdimos un poco la atención y en una transición se hace la segunda atención. Veníamos haciendo un gran partido, Envigado hizo unas variantes que les dieron ventaja. Nos pesó el desgaste, la toma de decisiones y con un rival igualando el partido, se nos hizo más complicado”, detalló Restrepo.



Además, “Envigado puso mucha densidad en la mitad de cancha, después que empatan, tenían mucha densidad y lo que quisimos con Jonatan (Álvez) que Andrés (Andrade) y Tomás (Ángel) estuvieran en intervalos de la banda al ataque, ellos cerraron los espacios y se nos hizo muy difícil”.



En cuanto a las dificultades del equipo, el estratega precisó que “nos ocupa dentro de nuestro día a día poder corregir y que el equipo tenga los recursos necesarios para generar opciones de gol. Tenemos una gran capacidad en nuestros jugadores de ataque. Unos días somos más claros que otros y en dos desatenciones nos empataron, son situaciones de juego que pueden pasar y el poco debe pasar para que esto no vuelva a suceder”.



Sobre la función en el campo del delantero Tomás Ángel quien reemplazó a Jarlan Barrera, Restrepo explicó que “sabemos de la capacidad que tiene Tomás (Ángel) para jugar de falso extremo con perfil cambiado, generando esa densidad por las bandas, queríamos que él pudiera pisar mucho el área. Pero Envigado hizo un gran trabajo defensivo cuando consiguieron el empate, hay que reforzar esa construcción de equipo con las variantes de juego que estamos trabajando”.



El técnico verdolaga comentó el porqué no hizo sino solo dos cambios en el partido, teniendo la posibilidad de emplear cinco. “En el banco teníamos otros jugadores que podían haber entrado en cualquier momento, pero determinamos haciendo un cambio estructural, en la búsqueda de otras ventajas. Este es un plantel muy bien constituido con muchas alternativas”.



Finalmente, habló sobre el desempeño del defensa argentino Emmanuel Olivera, quien tuvo que ver en los goles del conjunto naranja. “Son situaciones que suceden, considero que (Emmanuel) Olivera hizo un buen partido en lo ofensivo. Me quedo con lo positivo que hizo, hay que revisar los errores y aprovechar los días en semana para corregir de cara al próximo partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8