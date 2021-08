Restrepo, a la expectativa de poder utilizar los refuerzos de Nacional

Aunque ya estaría muy cerca de oficializarse el acuerdo de paz y salvo entre Atlético Nacional y Cortuluá, los jugadores que llegaron a reforzar el equipo; Yeison Guzmán, Ruyeri Blanco, Nelson Palacios, Felipe Aguilar y Cristian Castro Devenish, podrían estar disponibles para el partido de este domingo en Tunja contra Patriotas. Así lo indicó el técnico Alejandro Restrepo en conferencia de prensa, quien está pendiente de esa notificación y del último entrenamiento este sábado para determinar la lista de convocados.

"Estamos a la expectativa de poder contar con los refuerzos, positivos y enfocados en los compromisos deportivos. Nuestra metodología de trabajo se basa en situaciones reales de juego. No ha sido difícil, porque contamos con grandes profesionales, que, sin estar en la competencia, nos han acompañado. Estamos a la expectativa, preparados de la mejor manera", declaró Restrepo.



¿Y Dorlan Pabón? El jugador también estaría inscrito, aunque presenta una lesión en su rodilla derecha desde hace una semana y estaría de baja aproximadamente entre dos a tres semanas más, así lo comentó el entrenador antioqueño. "Dorlan Pabón no tiene una lesión grave, esperamos que en dos o tres semanas pueda estar con el equipo. La planificación la hemos venido haciendo con todos los deportistas, todos hacen parte de las prácticas, consideramos que el once que actúe sea el mejor equipo en cancha".



Por otro lado, los jugadores convocados al morfociclo de la Selección Colombia realizado en Bogotá esta semana; Aldair Quintana, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Yerson Mosquera y Sebastián Gómez se integraron a los trabajos del equipo este viernes, no presentan novedades médicas y podrían ser tenidos en cuenta para el partido en Tunja contra Patriotas.



"Hoy (viernes) hablamos con los jugadores que estuvieron en el morfociclo, han venido muy motivados, siendo mejores jugadores, mejores personas y comprometidos con los objetivos del equipo. Trabajaron a la par del grupo, estas experiencias los enriquecieron", concluyó.



