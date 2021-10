Restrepo resaltó la confianza y la resiliencia que tuvo Nacional

Luego de tres partidos sin ganar (contando el juego de Copa contra Cali), Atlético Nacional se reencontró con el triunfo, goleando como visitante por 1-4 al colero Atlético Huila, en la fecha 13 de la Liga II-2021. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo en conferencia de prensa valoró el desempeño de sus dirigidos y la confianza que toma el grupo pensando en los próximos partidos donde jugará los clásicos frente al DIM y América, además de jugarse el pase a la final de la Copa contra Deportivo Cali en el Atanasio.

“El partido en la previa sabíamos que ambos equipos iban a intentar proponer fútbol, por su idea y el buen pie que tenían los jugadores en el terreno de juego y así se dio. Hicimos un buen primer tiempo, tratando de encontrar ventajas por dentro, por fuera, con nuestros volantes llegadores, generamos cuatro situaciones claras de gol. Al final, con una jugada extraña de penal, el partido se iguala, pero felicito al grupo por la resiliencia que tuvo en el camerino para asumir el segundo tiempo con una idea fuerte, encontrando al hombre libre. Al minuto 3, llega el gol de Alex (Castro) gracias a una muy buena jugada colectiva y a partir de ese momento, supimos ajustar”, remarcó el técnico antioqueño quien ya suma su décimo triunfo en esta Liga.



Sobre el rival, el estratega remarcó que “cuando Huila nos atacó y supo defender, debíamos hacer posiciones largas que teníamos que hacer, luego logramos el tercer gol que fue muy importante. Ambos equipos compitieron bien, pero tuvimos ese carácter y esa valentía para ir por el juego y marcar los goles del triunfo”.



En cuanto a lo que valora de sus dirigidos en este partido donde lograron resolverlo arrancando la etapa complementaria, Restrepo precisó que “destaco ese carácter y la personalidad para encontrar ventajas desde nuestro arco, con Kevin (Mier) identificando ese hombre libre para poder pasar al ataque. Después, esa inteligencia de hombres como Jarlan (Barrera), como Yeison (Guzmán), como Alex (Castro), los movimientos en ataque de Jefferson (Duque) para que sus compañeros llegaran desde atrás. Sumado a las posesiones largas que el equipo hizo en varios tramos del partido, defendimos en conjunto cuando tuvimos que hacerlo, logramos corregir ante las presiones y al final, esa resiliencia nos da un gran resultado”.



Además, “esto sirve para tomar confianza con una victoria después de una semana para nosotros con partidos muy importantes. Llegamos a este juego, luego de venir de Pereira donde se nos fue un resultado de ultimo momento, la emotividad del partido en Cali con los esfuerzos físicos que hicimos. Los que estuvieron en este partido están sanos y con esa confianza que agarramos de este triunfo, sumado a un plantel sano, todos estos valores que salen de este partido, podamos tener una muy buena recuperación y semana de trabajo para afrontar lo que se viene con tres partidos importantes para nuestra institución”.



Finalmente, el técnico no se enfoca en una posición del campo, sino que valora el esfuerzo de todo su plantel. “En defensa, en nuestros atacantes, en los extremos, no solo en los volantes, tenemos mucha riqueza técnica, inteligencia deportiva. Es un lujo poder contar con estos jugadores, con su profesionalismo, entender que hay diferentes tipos de partidos, de rivales, estamos teniendo una competencia apretada, con un calendario ajustado, donde la frescura cuenta. En este partido contamos con cinco jugadores que no habían jugado desde el inicio en Cali, que cuando hubo desgaste se vio la diferencia. Ellos saben cuando deben arrancar y la capacidad que lo hacen”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8