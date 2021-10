‘Para Nacional es importante tener jugadores en todas las selecciones’

No hay mayor orgullo para un futbolista que ser llamado a la selección de su país, algo que no solo beneficia su carrera sino también trae réditos a futuro para el club que lo arropa. Una ganancia mutua.



En Colombia, no hay dudas que Atlético Nacional es uno de los equipos que más aportan al equipo nacional, ejemplo de ello las recientes convocatorias de Aldair Quintana, Yerson Candelo, Andrés Andrade y Baldomero Perlaza.



Es más, para los duelos de esta triple jornada de octubre, el cuadro verdolaga fue el único equipo del país que le aportó futbolistas a Reinaldo Rueda (Candelo y Quintana).

Justamente sobre este importante logro, Alejandro Restrepo dio su opinión en el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN. El entrenador aseguró que para el verde paisa siempre será vital brindar piezas para todas las categorías de la Selección.



“Hemos considerado lo importante que es para la institución poder tener jugadores en todas las selecciones. Siempre hemos respaldado de muy buena manera los procesos de selección, no solamente en la Mayor, que hemos tenido numerosos llamados, sino también en las selecciones sub-20 o sub-17”, indicó.



Así mismo rescató que Nacional “aporta muchísimos jugadores” y en dicho sentido cada uno de ellos llegan “con muy buen nivel y muy buena calidad”.



Como se mencionó anteriormente, el vigente líder de la Liga BetPlay 2021-II tiene a dos futbolistas con la Mayor, hace unos meses aportó cinco para la Sub-20 y dos para la Sub-17.