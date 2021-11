‘Estos son partidos de finales, debemos elevar el nivel‘: Restrepo

Atlético Nacional no le encuentra la vuelta al rendimiento en la Liga y ya suma cuatro partidos sin poder ganar, contra Millonarios cayó su invicto de local y de cara a los cuadrangulares semifinales, para Alejandro Restrepo y sus dirigidos es una alerta para subir la competitividad.



“Quiero hacer la reflexión en torno al juego, las ausencias fue algo aparte que no pudimos controlar. Sentimos que cada jugador de esta plantilla está preparado para jugar y eso lo demostraron en cada partido que salieron a jugar. Intentamos fluir en el juego, en el primer tiempo llevamos la pelota al tercio medio, pero nos faltó ubicarnos bien para conseguir situaciones de gol. En el segundo tiempo salimos con otra convicción, pero sufrimos distracciones que significaron los goles del rival. Luego intentamos con los cambios, pero estuvimos incómodos en el campo”, señaló Restrepo.



Además, “debemos sacar de este partido, todos esos ítems donde no pudimos fluir. Después de nuestro inicio y salida de juego, todo pasa por la precisión que tengamos. Estos son partidos de finales, debemos elevar el nivel y estar atentos en aspectos como en la pelota parada. Hay que recuperarnos bien, entrenar bien y asumir esta fase final con mucha responsabilidad”.



En cuanto a la labor de los arqueros del equipo, el técnico antioqueño comentó que “Aldair (Quintana) y Kevin (Mier) han tenido grandes actuaciones este semestre, el momento que vivimos en parte es por el trabajo de ellos. Creemos en el trabajo de ellos, se puede tener una mala tarde, pero el respaldo sigue”.



Sobre la labor de Jímer Fory como lateral izquierdo, Alejandro detalló que “Jímer (Fory) al igual que otros jóvenes, es un jugador que se está educando a través de la competencia. tiene futuro, proyección, ha tenido buenos partidos y el cambio en este partido no lo hicimos porque no estuviera rindiendo, sino por algo estratégico. Valoramos lo que están haciendo en cada juego”.



Precisando sobre el rival de turno, Restrepo dijo que “ante la presión alta de Millonarios, estuvimos retrocediendo bien, pero no tuvimos la ampliación correcta. Forzamos mucho el juego interno, no logramos fluir y contra un equipo que tiene buen pie, lo sufrimos. Con el marcador abajo, la toma de decisiones no fue la mejor. Resaltar el trabajo de Millonarios, lleva mucho tiempo junto trabajando y se conocen bien. Este tipo de partidos nos permite crecer. Tuvimos un juego amistoso hace cuatro meses y sentimos el mismo nivel de competencia”.



Finalmente, habló un poco sobre lo que podrá encontrarse en cuadrangulares y lo que dejó esta fase de todos contra todos, donde logró ser primero con 42 puntos. “Desde el resultado anterior, no podemos analizar los partidos. Clasificar primero entre 20 equipos es muy bueno, fue un torneo de 20 fechas muy apretado. Cada uno con mérito, ahora vamos a afrontar los cuadrangulares, todos partiendo de cero y debemos estar enfocados, concentrados, felicitar a los que clasificaron y afrontaremos esta fase final”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8