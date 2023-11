¿Refuerzo anticipado en Atlético Nacional? Vuelve arquero de la casa

Se empieza a mover el mercado de fichajes en Liga Betplay y ya hay una novedad que promete alterar el orden establecido en algunos clubes.

Para empezar, en Atlético Nacional ya han empezado a decantar un poco la nómina, más allá de que este jueves decide la final de la Copa Betplay contra Millonarios y aún tiene una opción, difícil pero probable, de seguir peleando por la final de la Liga Betplay II 2023.

​

​Una de las novedades que tiene para reportar es un regreso de un jugador que tuvo unos momentos exitosos pero otros no tanto, estos últimos especialmente incómodos para la afición.

​

Se trata nada menos que del arquero Aldair Quintana, quien, tal como pudo confirmar FUTBOLRED, estará de vuelta en la casa verde en los próximos días, pues tiene contrato hasta el próximo año.

​

A sus 29 años, con una valoración de 850 mil euros según Transfermarkt, llega para reforzar una zona en la que ya hay perfiles consolidados: Mier como principal, Castillo con alternativa, Marquinez como promesa para el futuro. ¿Dónde encajará?

​

La discusión no se ha abordado para no entorpecer la preparación de la recta final de la temporada, pero por ahora es incierto su destino.

​

Una primera opción es encontrarle otro club donde pueda ir cedido y tenga la actividad que le garantizó el equipo 'matecaña'. Pero otra es justamente el Deportivo Pereira, donde lució en Copa Libertadores aunque no tanto en los torneos locales y contó siempre con toda la confianza del ahora ex DT Alejandro Restrepo.



El tema es que todo es incertidumbre pues no se ha confirmado el nuevo estratega y no se sabe si querrá o no a Quintana en sus filas. En todo caso, si lo quieren, habrá que renegociar con Nacional.