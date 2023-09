Atlético Nacional vuelve a ser líder de Liga: Pereira nada que despega

Atlético Nacional ganó, es líder de la Liga BetPlay II-2023, pero sigue dejando dudas y presentando problemas defensivos. Fue victoria 2-0 sobre Deportivo Pereira este domingo en el Atanasio Girardot, en partido de la fecha 9; pero la historia pudo ser otra si no es porque el matecaña perdonó y por la figura del arquero Kevin Mier.



El verde tuvo pasajes buenos y malos en el partido. Los primeros minutos fueron favorables, y por eso a los 13’ de juego llegó la anotación de Jefferson Duque. En la segunda parte, Nacional sufrió más de la cuenta.



Al 49’, Carlos Ramírez cobró penalti y el portero Mier atajó; luego salvó en otro par de oportunidades, y hasta el palo, así como la falta de eficacia matecaña, evitó que se emparejara el compromiso.



Nacional fue soltándose y equiparó las cargas. Y cuando nadie lo esperaba, al minuto 75 llegó el 2-0, con un remate de Nelson Deossa que no era tan peligroso, pero que se desvió en Juan Sebastián Quintero para cambiarle el rumbo y meterse en el arco visitante.



Ya luego el partido entró en trámite: Nacional no sufrió más, pues Pereira no pudo reaccionar.