Yerson Candelo: seguridad para volver a ser fundamental en Nacional

Tras perderse el partido contra Junior por molestias físicas, Yerson Candelo reapareció en la nómina de Atlético Nacional en el partido contra Deportivo Pasto, por la fecha 11 de la Liga II-2021, donde el vallecaucano arrancó como lateral derecho y terminó como extremo. Aunque su equipo no ganó, el jugador mostró consistencia en su juego y espera seguir subiendo el nivel para aportarle al equipo en los próximos partidos su picardía, velocidad y desborde.



“Todo parte desde la confianza, desde los minutos de juego. Siempre ha estado el talento, las ganas y en ese punto en el que he sumado tantos partidos seguidos, es donde he tomado ese nivel”, indicó Candelo quien ha sumado 10 partidos en este semestre con Nacional.

Pensando en los próximos partidos que deberá afrontar Atlético Nacional en condición de visitante contra Deportivo Pereira, Atlético Huila en la Liga y por la Copa contra Deportivo Cali, Yerson resaltó que “Atlético Nacional tiene la responsabilidad de jugar bien en todas las canchas y de ganar, serán partidos difíciles, esperamos continuar teniendo la solidez, buscando la efectividad que nos permita traernos esos tres puntos tan importantes”.



En cuanto a lo que contagia en el campo tener a un compañero como Dorlan Pabón, quien llegó a 100 partidos oficiales con el equipo antioqueño, Candelo expresó que “Dorlan (Pabón) con su regreso fue muy bueno para nosotros, como para el fútbol colombiano. Es un jugador que potencia el grupo y con esa madurez que debemos tener en la cancha es la que nos va a ayudar a conseguir los triunfos”.



Pensando en lo que viene, donde Nacional se está jugando en dos frentes, tanto en Liga como en Copa, Yerson comentó que “todos los integrantes de la institución estamos buscando esa armonía, todos queremos conseguir el mismo objetivo y disfrutamos con alegría el día a día. Esperamos seguir por este camino, que creemos que es el correcto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8