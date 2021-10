Alejandro Restrepo rescató los buenos momentos de Nacional

Atlético Nacional no logra ganar como local en el Atanasio en los últimos encuentros, nuevamente resignó puntos, esta vez contra Medellín en el clásico antioqueño, después de un muy buen primer tiempo, pero un segundo donde perdió la idea y sobre el final, rescató un punto que lo mantiene en la parte alta de la tabla en la Liga II-2021. Al final del partido, en conferencia de prensa habló el técnico Alejandro Restrepo, quien valoró lo bueno que hizo el equipo, aunque no desconoce lo que le falta, para ser un conjunto más confiable a la hora de sacar mejores resultados.



“Partimos de un pensamiento positivo, valorar el partido y la idea de juego que queremos plasmar en cada partido. Me quedo contento con ese gran primer tiempo que logramos, donde Mosquera Marmolejo sale figura. En el segundo tiempo, cambió el partido, ellos crecen en su idea, buscando conseguir un gol rápidamente. Pero valoro el deseo, las ganas, el esfuerzo de este equipo por cuidar una idea de juego, a través de ella conseguir el gol, marcamos uno y pudimos conseguir otro”, indicó Restrepo



El estratega antioqueño, quien disputaba su primer clásico como técnico en propiedad, habló sobre la continuidad en el partido de Jarlan Barrera en unas condiciones del campo que no eran favorables para su estilo de juego. “Nosotros sentimos que Jarlan (Barrera) estaba bien físicamente, no estaba inferior al desafío del partido. Lograba atraer a los rivales, a veces se fijaba como segunda punta o se iba por banda. Creíamos que estaba muy bien en el juego, con los compañeros que ingresaron, logró interactuar de buena manera, así que decidimos dejarlo todo el partido”.



Sobre Jefferson Duque, quien podía ocurrirle algo similar, Restrepo opinó que “sentíamos que Jefferson Duque estaba bien físicamente y mentalmente. Cuando enfrentas a una defensa lenta, se necesitan espacios y no los tuvimos. Era un juego para hacer conexión con pases, paciencia para encontrar a los extremos en el uno contra uno. Nos faltó en el último momento para llegar al gol. A pesar de todo, creímos que Jefferson Duque estaba muy bien y por eso decidimos dejarlo en el campo de juego durante todo el partido”.



Además, “los juegos tienen diferentes momentos, en el primer tiempo tuvimos cosas muy buenas. Para el segundo, Medellín crece, mejoraron, luego volvemos a tomar otro momento donde empatamos. Estuvimos atentos en el juego, competimos y al final sumamos un punto que nos permite seguir en la parte alta de la tabla”.



Finalmente, el técnico valoró el apoyo de los poco más de 33.000 aficionados en una noche de sábado, víspera de puente festivo. “Agradezco el acompañamiento de los hinchas, en una noche de lluvia, con todas las dificultades el equipo sintió ese respaldo. Hay que seguir profundizando la idea de juego, sentimos que en este partido dimos un paso más en esta idea, hay que mejorar en ataque y definición. Pero somos optimistas y creemos que podemos mejorar”.



Por su parte, el autor del gol verde Baldomero Perlaza destacó que “la idea era ganar, los rivales también se preparan. Insistimos por banda, por centro, Andrés Mosquera Marmolejo estuvo muy bien. En el segundo tiempo, el partido se puso más pesado, la lluvia y la cancha no nos dejó fluir. Llegó el gol de ellos, no bajamos los brazos y conseguimos el empate. No estamos satisfechos con el empate, queríamos ganar, el rival también juega, compite. Nos queda trabajar y pensar en los próximos partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8