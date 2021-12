Nublados, con pocos resultados, a Nacional se le acaban las opciones

Otra cara larga para el hincha de Nacional que vio por televisión o estuvo en el estadio Hernán Ramírez Villegas presenciando un nuevo empate verdolaga, esta vez contra los ‘matecañas’ quienes no ha podido vencer por Liga desde 2007 en ese estadio. A pesar que iba por delante en el marcador, el conjunto antioqueño creyó que con la ventaja mínima podía imponerse, tardó en liquidar y al final se va para Medellín con otro amargo empate. Las posibilidades escasean en el cuadrangular para llegar a disputar la estrella y se ve el equipo nublado de ideas y con poca confianza, a continuación, les dejamos cinco aspectos del conjunto antioqueño que no pasa por un buen momento deportivo.

Toma de decisiones: Nacional a la hora de llegar al arco contrario no es fluido en sus decisiones, terminan realizando centros sin dirección, remates desviados o balones que terminan en el control del rival. En ataque, el equipo no logra esa frescura que mostró en otros partidos.



Cambios: En este juego contra Pereira, los cambios alteraron el funcionamiento del equipo. De irlo ganando y controlándolo, pasó a sufrir un empate y salvándose de perderlo. Esas situaciones de cuidar una tarjeta amarilla, desencadenaron que bajara la fluidez y padecieran los últimos minutos.



Jugadores en bajo nivel: También se puede incluir en este punto a las ausencias, especialmente al de Baldomero Perlaza, quien, con su lesión, dejó al equipo sin su mejor jugador. Geisson Perea también falta con su ímpetu y Danovis Banguero con su liderazgo. Sus reemplazantes no han tenido un nivel esperado y el bajón se ha venido observando desde hace varios partidos.



Poder ofensivo: Si bien, Nacional tiene al goleador del campeonato, faltan alternativas en ataque para resolver a la hora de generar ataques. Va muy de la mano con la toma de decisiones, pero no se nota una brillantez, alguna jugada individual o algo que destaque, la mayoría de las jugadas son repetidas y los equipos ya le tomaron la mano al equipo.



Alternativas: El cuerpo técnico mantiene el mismo dibujo táctico y muchos cambios son los mismos, partido a partido, con un libreto leído por parte del rival, la mayoría de los últimos juegos han terminado empatados por lo mismo. Además, en este último juego, no se notó un mayor ímpetu por conseguir el resultado, más allá del comienzo cuando consiguieron el gol y del final.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8