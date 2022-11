Junior va por la revancha: golpeado por bajas, recibe a Millonarios

Sin duda alguna, en el balompié también se cumple una que otra cábala o varios dichos que se convierten en realidad si verdaderamente se cree. La inexorable ley del ex, que el 2-0 es un marcador traicionero, que el que no los hace los ve hacer, y el que nunca falta: “el fútbol da revanchas”. Tras perder contra Millonarios en la Copa BetPlay, Junior no podría creer que le iba a tocar volver a enfrentar a los bogotanos en dos ocasiones más.

Para nadie es un secreto que Junior de Barranquilla se crece jugando en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, mientras que en condición de visitante es donde más le cuesta. Así fue contra el Deportivo Pereira y ante Millonarios en cuadrangulares finales y Copa BetPlay respectivamente. Los atlanticenses perdieron 4-3 en su debut en el Grupo A, y también salieron derrotados en El Campín cuando tenían el marcador a su favor en la ida.



El fútbol da revanchas, y sí. Junior tendrá en sus manos la posibilidad de vengarse de Millonarios en dos encuentros más. El primero será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario deportivo donde mejor se sienten, el gran problema es que tendrán que enfrentar a un elenco albiazul con sus mejores nombres después de igualar contra Santa Fe. Pero, por su parte, los costeños no podrán contar con Sebastián Viera ni Carlos Bacca, además de otras bajas sensibles por lesiones.



Carlos Bacca pegó una brutal patada a Jhonny Vásquez, lo que significó la expulsión directa revisada por el VAR, mientras que Sebastián Viera vio la segunda amonestación al quitarse la camiseta celebrando el empate a tres tantos. Se nubló y resultó perjudicando a su equipo que valientemente, Jhon Fredy Pajoy asumió el reto de atajar y luego Vásquez puso el cuarto gol y definitivo para el Pereira.



Julio Avelino Comesaña dijo que les faltó madurez para asegurar la victoria o por lo menos el empate. Sin embargo, no pasó por alto la acción de Sebastián Viera, manteniendo que hablaría con él. También sentenció que las dos expulsiones perjudicaron notablemente al club. En una difícil semana, Junior quiere saborear la dulce venganza contra Millonarios, no solo por Copa BetPlay, sino porque quieren recomponer su camino en los cuadrangulares finales.



Sin Sebastián Viera, probablemente el guardameta que lo suplirá será Jefferson Martínez que no ha tenido mucha regularidad en la Liga BetPlay 2022-II, y sin Carlos Bacca es donde realmente sufre bastante Julio Comesaña, puesto que, no tiene realmente un delantero que pueda tomar ese lugar por las lesiones. Así las cosas, el estratega uruguayo tendrá que tirar de su cantera en esta zona.



Para este compromiso, Sebastián Viera y Carlos Bacca solo aumentan las bajas, pues se suman a Nilson Castrillón, Dany Rosero, Iván Rossi, Omar Albornoz, Fredy Hinestroza, Fabián Sambueza, Edwuin Cetré, Carmelo Valencia y Fernando Uribe. Muchas lesiones en una nómina que ya parece corta y tiene que ver soluciones con jugadores nuevos. La sangre joven se alista para marcar camino.



Por esta razón, Julio Avelino Comesaña convocó a Ánderson Gutiérrez y Jarlinson Barreto, ambos delanteros, y parece que Barreto será el titular en ese esquema con solo un atacante en solitario. Además, la defensa también se ve corta solo con Jorge Arias, César Haydar y José Ortiz, por lo cual, incluyó a Alfonso Simarra, y al tercer arquero, Sebastián Araújo por si hay algún problema con Jefferson Martínez.



Este será el octavo compromiso en el 2022 entre Junior y Millonarios, de los cuales los barranquilleros han ganado dos compromisos, ambos en Barranquilla, han perdido tres juegos y empatado otro.



Alineación probable:

Jefferson Martínez; Walmer Pacheco, César Haydar, José Ortiz, Edwin Velasco; Didier Moreno, Daniel Giraldo, Yesus Cabrera, Luis González, Jhon Pajoy y Járlison Barreto. DT: Julio Avelino Comesaña.

Fecha: miércoles 9 de noviembre

Hora: 8:20 P.M.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba)

TV: Win Sports +