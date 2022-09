Junior quiere salir de la pena del clásico: recibe a Deportivo Pereira

Lluvia de críticas es lo que ha sufrido últimamente el Junior de Barranquilla liderado por un Sebastián Viera al que le anotan varios goles en partidos, y un Juan Cruz Real que vive un panorama complicado desde que arribó al banquillo. Sin embargo, tras la derrota ante Unión Magdalena en la fecha de clásicos, los Char decidieron respaldar al argentino, y seguirle dando oportunidades.

Una de ellas, será el partido ante el Deportivo Pereira en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 4:05 de la tarde el sábado 10 de septiembre. El respaldo y la ratificación de Juan Cruz Real igualmente será tomado con pinzas si no suma de a tres contra el cuadro matecaña, y, además, tendrá un nuevo capítulo del clásico costeño en Copa BetPlay, serie que los barranquilleros van perdiendo por la mínima diferencia.



En conferencia de prensa con Juan Cruz Real, el estratega resaltó la actualidad que están viviendo, “seguimos con la misma actitud, las mismas ganas y la misma disposición que hemos tenido desde el primer día. Estar en un club como Junior se genera algún tipo de situación incómoda para nosotros los técnicos. Tenemos que ser positivos, tener autocrítica y ver con realidad y muy razonable lo que uno analiza y a partir de ahí mejorar para conseguir resultados”.



A su vez, siente el apoyo de los directivos, y avisó sobre su salida, “soy partidario de que los contratos se respeten y los procesos se cumplan y la evaluación se haga el final, es mi postura, pero eso en el fútbol muchas veces no pasa”. Agregó, “respaldo a muerte a mis jugadores y vamos a encaminar lo que queremos que es pelear por cosas importantes. Esperamos prepararnos bien ante un rival directo y sabemos que acá somos fuertes”.



Por su parte, uno de los jugadores más criticados ha sido el guardameta y capitán, Sebastián Viera. El uruguayo comentó, “no leo, no escucho. A vos no te escucho ni te leo. No como de eso, ni de redes sociales. Ya yo sé lo que me escriben cuando ganamos y cuando perdemos. Lo único que queda es trabajar. Si fueses el técnico capaz que me sacarías, pero vos no sos el técnico. Hago lo mejor que puedo. Estoy acostumbrado a estos momentos. Cuando nos hacen goles siempre miran a Viera, pero tengo la espalda demasiado grande para aguantar lo que venga”.



Para este compromiso, Junior tendrá un duro examen ante un Deportivo Pereira que también ha venido en alza y está sembrado en el grupo de los ocho. A Juan Cruz Real le tocará replantear su línea defensiva, pues como el semestre pasado, encarará este encuentro con bajas en la zaga. César Haydar no podrá estar por la expulsión en el clásico, y se le suma el golpe que sufrió Dany Rosero que está en duda.



Así las cosas, Juan Cruz Real sí podrá contar con José Ortiz, Jorge Arias y Alfonso Simarra que podrían ser los tres centrales si el argentino lo desea como ha sido habitual en sus últimos planteamientos. De resto, podrá contar con la delantera Carlos Bacca – Carmelo Valencia y con sus mejores piezas en el mediocampo. Las dudas aparecen es en la zaga central.



En el mano a mano entre Junior y Pereira, los barranquilleros han ganado 11 partidos, seis empates y tres derrotas en los últimos 20 encuentros en los que se han visto.



Como local, Junior lleva 14 encuentros sin perder contra el Deportivo Pereira en la Liga. Nueve victorias y cinco empates es lo que los barranquilleros han cosechado contra los pereiranos. Además, en casa llevan 23 partidos anotando en portería rival.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Jorge Arias, José Ortiz; Walmer Pacheco, Didier Moreno, Daniel Giraldo, Fredy Hinestroza, Fabián Sambueza; Carmelo Valencia y Carlos Bacca. DT: Juan Cruz Real.

Hora: 4:05 P.M.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

​Árbitro: Jorge Duarte (Santander)

TV: Win Sports +