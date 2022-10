Todo o nada para el Junior: a sumar de a tres recibiendo al Cali

Junior de Barranquilla y Julio Avelino Comesaña deben tener en cuenta que tienen por delante la posibilidad de luchar por dos títulos en el año. El primero que ven más cerca es la final de la Copa BetPlay, esa que en la ida lograron asegurar el marcador y la ventaja por la mínima diferencia, y la segunda, clasificar a los cuadrangulares finales, pero todavía lo ven lejos si no suman de a tres.

Después de pasar la página de la derrota contra Millonarios por Liga BetPlay, sumaron una victoria contra Alianza Petrolera cortando una racha negativa en condición de visitante, y ahora, volviendo a su casa con un envión anímico de haber encaminado la final de la Copa, buscarán asegurar otras unidades ante un Deportivo Cali golpeado deportivamente con el interinato de Sergio Angulo, antes de dejarle un borbollón a Jorge Luis Pinto, nuevo director técnico en posesión de los azucareros.



Para este compromiso, Junior de Barranquilla afortunadamente podrá tener a su disposición a los mejores elementos en busca de un triunfo necesario. Para la suerte de Julio Avelino Comesaña, Dany Rosero se recuperó, al igual que Fredy Hinestroza, Luis González y Fabián Sambueza que sufrieron el desgaste. Sumado a ellos, el caso peculiar de Carlos Bacca, que ha tenido problemas físicos últimamente.



Sobre el tema de Carlos Bacca, Julo Avelino Comesaña comentó en HablaDeportes Radio, “ha tenido problemas que no le han permitido la continuidad en los partidos para tomar ritmo de juego. Tiene una lesión y nosotros conocemos su temperamento, su entrega y su compromiso con Junior. Él siempre quiere estar, pero no siempre se puede. Quiero ser cuidadoso para que esté en su mejor condición, a veces las necesidades no permiten que un jugador entrene mucho”.



Por su parte, Carlos Bacca dijo que se siente bien físicamente, pero que aquejó un problema en su rodilla hace algunas semanas. A su vez, ha trabajado con el cuerpo médico para recuperarlo. Pese a ello, el veterano delantero mantuvo que espera ser tenido en cuenta por Julio Comesaña en el partido, y por lo menos, fue convocado venciendo dudas.



Y es que, durante el partido contra Millonarios por Copa BetPlay se notó el desgaste en Fredy Hinestroza, Dany Rosero, Luis González, Fabián Sambueza y Carlos Bacca, pero los cinco jugadores aparecen en la lista de convocados para enfrentar al Deportivo Cali. Quien todavía no aparece en el listado es Fernando Uribe.



Como datos en los enfrentamientos entre el Junior y el Deportivo Cali, los caleños no han perdido en sus últimos seis partidos contra los barranquilleros en Liga BetPlay, (2 triunfos y 4 empates). Los locales en este caso llevan dos juegos sin sumar de a tres en su fortín. La última vez que hilaron tres encuentros sin ganar en casa fue en octubre de 2020.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, César Haydar, Dany Rosero, Edwin Velasco; Didier Moreno, Daniel Giraldo, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza, Luis González y Carlos Bacca/Carmelo Valencia. DT: Julio Avelino Comesaña.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 4:05 P.M.

Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)

TV: Win Sports +