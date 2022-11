Comesaña se cansa de apagar incendios: 'yo estoy para otros cargos'

Terminó la temporada Julio Comesaña X y fue lo mismo de siempre: un acuerdo entre amigos que busca apagar algún incendio pero que luego termina por malos resultados. La diferencia ahora es que el uruguayo está cansado.

"Me sorprendió en la tarde de ayer porque veníamos hablando del futuro del equipo. el presidente del club me llamó para reunirnos y me comunicó que iban a hacer un cambio de cuerpo técnico. El lunes hablamos de la llegada del profesor Franco y nadie ha venido a decirle nada a él. Falta un poquito de humanidad en esas cosas", dijo ante los periodistas tras confirmarse su nuevo despido en Junior.



"Quiero aclarar cómo llegué y qué dije a la dirigencia cuando tomé al Junior, porque hay mucha gente que habla bobadas. Yo ya estaba en Barranquilla y la gente empezó a decir que vine a quitarle el puesto a Juan Cruz Real. Yo me tomé un café con él durante dos horas y hablamos de cosas que le podían ser de ayuda a él. Yo no vine en plan de nada. Premio al partido contra Pereira, lo de Juan Cruz Real estaba muy difícil y a mí me ofrecieron el equipo. Yo dije que era una decisión equivocada, porque muchas veces el dirigente no dimensiona lo que significa cambiar el entrenador para los jugadores y el grupo", explicó.



Los años han empezado a agotarlo: "Yo tomé el equipo y está claro que los objetivos primordiales fueron clasificar a la final de la Copa y lo otro entrar a los ocho. Partimos de ahí. Además, dije en esa reunión que era hora de que el Junior comience a analizar entrenadores que tengan el nivel para llegar al Junior. ¿Cuándo? Cuando ellos decidan. Es que ya está bueno: lo mismo que piensa mucha gente, también lo siento yo. Siempre vuelve Julio"."El problema es que los comportamientos de las personas nos desnudan como somos. A quién le va a gustar de esa manera si estamos hablando de unas cosas hoy y mañana ya son otras. No me dijeron las razones y yo no pregunté. Esto es un poco lo que me pasó en el Medellín. Después de hacer 11 puntos en las semifinales me sacaron".



Como otros antecesores, lo que ya no le gusta es la manera de hacer las cosas: "si uno analiza, a lo mejor tienen razones, pero el tema es de formas. Nos conocemos personalmente y yo mismo les dije que tenían que traer otro técnico, porque hasta cuándo voy a estar yo. No digo que esté bien ni mal, pero sí me mortifica como ser humano. No cuestiono que me cambien".



Y fue más al fondo: "Yo sé lo que necesita Junior, pero no voy a decirlo. Mi relación con ellos (los dirigentes) es de amigos. Aquí no se trata de demandas por el contrato ni nada de eso. Yo cuando arreglé mi contrato dejé abiertos dos cupos extranjeros para el cuerpo técnico... Primero, yo tengo que ponerle punto final, no por el Junior. Llevo mucho tiempo haciendo este trabajo y estoy para otro tipo de cargos. No estoy para delegar a un montón de personas. Un fuerte mío es comandar a los jugadores, estar con la dirigencia, atender la prensa... eso es algo que me agrada. Ya está bueno con la viajadera y todo eso. Te das cuenta que pasa un partido y que hay cosas que no tienen vuelta. Yo sé incluso cuándo el arbitraje puede estar a favor o en contra. Eso es triste".



Su campaña, según dijo, fue como se pudo y no como quería: "hay una serie de virajes de cuando se juntan muchos cambios importantes. en Colombia hay un problema y es que siempre estamos mirando para fuera en vez de lo que somos. Aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos: Millonarios. Manejan bien la pelota y es agradable verlo. Pareciera que hay una simpatía porque es un proceso sostenido a pesar de los resultados negativos y uno no ve a los dirigente metiéndose. Nos ganó un título que, si nosotros lo hubiésemos ganado, me estarían diciendo que era una copita y que ahora tocaba ganar la Liga. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions y se blindaron. Hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios y ganó, está bien. Ustedes se conocen más que nadie. Yo no nací acá y mis raíces son otras. Acá la gente no aguanta a un equipo que pierda. Los mejores jugadores jóvenes del Junior están en el Barranquilla y reglamentariamente no los pueden utilizar. Miremos a Águilas, que tuvo a jugadores como Marrugo y no funcionó. Ahora intentó con jóvenes y está a un paso de la final del campeonato", reflexionó.



"Ojalá que la gente entendiera que los de los juveniles es importante, así se demore. Hay que ver cuál es la línea de sucesión que hay abajo y ver quiénes están listos para jugar con el primer equipo. Ojalá que Junior se organice, porque está en el borde", dijo sobre lo que seguramente hará Junior ahora: apostar a juveniles.



Fue tajante sobre la posibilidad de asumir un cargo distinto en Junior: "Es imposible. Por la conformación dirigencial del equipo, hay personas que son las que toman las decisiones. Yo no soy el más simpático para salir a hacer cosas que otros determinan. El cargo mío es vivir la vida. ¿Cuántos años me quedan? Quiero vivirlos a mi manera. ¿Qué me pueden estar cobrando? Si es que perdimos contra Millonarios con un equipo desmantelado. No teníamos delanteros. Además, yo llevo escuchando cosas de Millonarios que ni siquiera oí del Manchester City. Jugaron mejor y perdimos con dos errores puntuales", concluyó.