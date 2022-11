Comesaña reaccionó tras caída con Pereira: 'el colmo de los colmos'

Julio Comesaña habló tras la derrota 4-3 del Junior a manos del Pereira, por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, en un partido que tuvo todos los condimentos. Al final, el rojiblanco terminó con nueve en cancha, tras la expulsión de sus máximos referentes: Carlos Bacca y Sebastián Viera. El técnico dejó claro con quién hablará al respecto.

"En mi concepto fue un partido extraordinario, no para la gente solo, para nosotros. Fue un gran juego, incluso de aspectos tácticos por parte de los dos equipos. Necesitábamos hacer un partido redondo como este. Después la estabilidad emocional juega por las distintas situaciones, pienso que el árbitro estaba apurado por pitar penales y el VAR afortunadamente lo salvó. Nada pude empañar este espectáculo", analizó Comesaña.



Ante la pregunta de la prensa sobre la "irresponsabilidad" de Viera, quien marcó gol de penalti y celebró quitándose la camiseta, lo que propició la segunda amarilla y por ende la expulsión, el entrenador de Junior dijo que "los que hemos estado adentro de una cancha jugando sabemos qué es irresponsabilidad y qué no es. Es un tema que voy a hablar con los jugadores, hoy no miro eso".



Y agregó: "las expulsiones nos dejaron en una mala situación porque el único delantero que teníamos era Bacca, ahora no lo tengo por expulsión. Estamos al filo de la navaja y esto de hoy, lo de Viera, lo hablaré con él. Hay jugadores que por su manera de ser calientan los partidos con empujones. Nunca aprendemos".



Comesaña también mencionó que su equipo no remató bien el partido por falta de madurez. Le metió un jalón de orejas a sus dirigidos, pero se mostró confiado con lo que viene. "Nos faltó madurez y templanza porque era un momento favorable para nosotros y nos metimos en ese enredo. Ya está, no vamos a dejar de dormir por eso. El equipo tuvo el coraje de reaccionar y hacer un gran juego, caímos con dignidad, caímos jugando".



Sobre el reto de mitad de semana ante Millonarios, ante el que tiene la espinita de la final de Copa Betplay, el técnico dijo que "nosotros vamos tratando de solucionar, mire esto ahora, el colmo de los colmos es lo de hoy. Tenemos que ser fuertes y seguir peleando".