Defiende a fichaje estrella: 'es apenas el segundo partido de Juanfer'

Atlético Junior ha jugado tres partidos en la Liga Betplay I 2023, con saldo de dos empates y una derrota. Y Juan Fernando Quintero jugó dos de ellos, a la espera de su documentación desde Argentina.

Vale la pena la precisión pues ha sido el zurdo el centro de las críticas de los inconformes seguidores del club, que lo ven como la solución a todos los problemas y no han encontrado, por ahora, nada de esa magia.



Pero no hay prisa, al menos no para el club, que sabía que llegaba un jugador sano pero sin pretemporada a las órdenes de Arturo Reyes, quien se ha esforzado por incluirlo en el esquema, todavía sin obtener el resultado esperado.



Tampoco debería ser un motivo de angustia para otro jugador que se demoró en adaptarse de nuevo a las condiciones del equipo, como es el caso de Carlos Bacca, nuevo defensor de oficio de Quintero.



"Elaboramos, nos falta un poco más y creo que hay partidos donde están pendientes de Juanfer y nosotros debemos aprovechar para encontrar a otros compañeros. Eso irá pasando con trabajo, es apenas el segundo partido de Juanfer y acá lo que nos falta son los resultados", dijo en rueda de prensa tras la derrota contra Atlético Bucaramanga.



El tema no es confianza sino paciencia: "La afición cree, los directivos creen y nosotros creemos, somos el equipo con más abonados. A nosotros nos exigen y eso nos alegra, porque ir a un estadio vacío no está bien", añadió.



Quintero no se ha reportado en sus dos salidas (1-1 vs DIM y derrota 1-0 contra Bucaramanga) pero, según bacca, es solo cuestión de tiempo: "No solo en este partido, en el partido anterior, hemos tenido y creado oportunidades de gol, no ha entrado y tendremos que seguir mejorando. Pero el equipo está creando situaciones de gol, en 2 partidos hemos tenido 9 o 10 situaciones de gol. Esperamos que en los próximos juegos podamos marcar esa cantidad de situaciones". concluyó.