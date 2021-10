Santa Fe estrenará título frente a un golpeado y descendido Huila

La Liga Betplay avanza a toda marcha y este domingo se cerrará la jornada 15 en Neiva. Atlético Huila quedó matemáticamente descendido tras la victoria del Deportivo Pereira sobre Patriotas, aunque era solo cuestión de tiempo. Sus malos registros hicieron que el descenso se diera antes de lo previsto y a falta de seis partidos su suerte quedó sentenciada.



El león visita el Plazas Alcid con una realidad muy distinta. Y es que todo es alegría en las toldas cardenales, pues esta semana conquistaron el título de la Superliga frente al América y además mantienen viva la ilusión de meterse al baile de fin de año; para ello deben ingresar a los ocho. Un triunfo en Neiva será clave. Pero los opitas no se la pondrán fácil. Si bien ya están en la B, buscarán despedirse con decoro. ¿Lo conseguirán?

Además, el equipo de Grigori Méndez quiere sacudirse de la derrota del clásico, en la fecha anterior, y espera que la motivación le alcance para sumar los 3 puntos y acercarse a la zona de clasificación. Actualmente suma 17 unidades y está a cinco de Jaguares que ocupa el octavo puesto.



Sin embargo, en Neiva no podrá contar con dos fichas por expulsión: Fainer Torijano y Ronaldo Dinolis. En la lista de convocados sus reemplazos son el paraguayo Iván Villalba y Jersson González, mientras que la otra novedad es que no estará Dairon Mosquera, y el técnico incluyó a Edwin Herrera y otro hombre más para el ataque, el argentino Matías Castro. En Neiva buscarán ganar sí o sí.



Los dirigidos por Alberto Rujana, que ascendieron para el segundo semestre del año tras alcanzar el título del Torneo de Ascenso, se despidieron de manera anticipada y volverán a la B. Un baldado de agua fría, pero los resultados no se le dieron. Son últimos en la tabla con 7 puntos, y en el descenso se quedaron estancados con 95 unidades, mientras que sus rivales directos seguían sumando. Este domingo tendrá que jugar por la dignidad ante su afición, aunque cabe recordar que la tribuna norte está sancionada por ingresar al terreno de juego frente a Nacional.



Fecha 15 de Liga Betplay 2021-II

Atlético Huila vs Santa Fe

Estadio: Plazas Alcid

Hora: 8:10 pm

Árbitro: Diego Escalante

TV: Win y Win +



Alineaciones probables



Huila: Banguera; Cuero (C. Moreno), Restrepo, Escorcia, González; Hurtado, Suárez, Deossa, Rivera; Amaya, Córdoba (B. Moreno). DT: A. Rujana.



Santa Fe: Castellanos; Porras, Villalba, Ortiz, Herrera; Pedroza, Mejía, Sánchez; Osorio, Velásquez (Moreno), Ramos. DT: G. Méndez.