Duelo de goles en Neiva: empate entre Atlético Huila y Patriotas

Empate con toque dinámico, partido movido, de acciones para ambos bandos. Empate a dos tantos, donde Huila empezó pegando, viendo a menos, cosa que aprovechó de gran manera Patriotas para sacar dos puntos.



La lucha por el descenso para el Huila está en camino, por eso, el planteamiento táctico de Alexander Bahamon para los locales, fue un 4-3-3, buscando adelantar el bloque, ante la poca presión con la que los boyacenses. Por el lado de Patriotas, de entrada, varió entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1 en campo propio, alternando uno de los hombres de ataque para ir hacia la banda.



Y de entrada, Carlos Moreno, en una gran jugada colectiva con Brayan Moreno, definió a la salida de Mosquera, quien evitó que el lateral definiera y anotara el primero en la noche de Neiva. Partido movido para lado y lado, pues Barrios tuvo una chance para adelantarse, ante el error de la zona defensiva local, pero empalmó el balón sin mucha fuerza.



Los intentos del Huila darían resultado al minuto 12, en un gran remate desde fuera del área de Jean Carlo Becerra, cruzado y rastrero, imposible para Mosquera. La arremetida de los locales no pararía, pues la verticalidad ante el mal posicionamiento de los visitantes ayudó para esto.

Huila encontraría el segundo tanto en una mala acción del defensor de Patriotas Murillo, quien derribó a Carmona, en una jugada que el árbitro no dudó en sancionar como penal. Munive cobró de gran manera, para asegurar el gol contra Mosquera.



Los visitantes encontraron el descuento en una gran jugada aérea de Kevin Aladesanmi, quien cabeceó de gran forma, para enviar el balón al fondo. Para el segundo tiempo, la intención de Patriotas fue ir en búsqueda del empate, sometiendo por pasajes al Huila, sin finalización ni contundencia para aprovechar las opciones.



El VAR sería protagonista, pues una acción polémica, terminó en revisión de VAR. Un penal claro para Patriotas, pero que el árbitro y sus asistentes no pitaron, teniendo en cuenta que en la jugada previa hubo fuera de lugar.



La emoción del empate llegaría para los boyacenses, en los pies de José Andrade, quien entró desde el banco, para rematar fuerte, con ayuda del palo, para el segundo. Ambas escuadras sumaron su primer punto, tras caer en la primera salida en Liga.