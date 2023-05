'Bolillo' Gómez se aferra al milagro en Junior: ganar y esperar ayuda

Junior se juega la vida ante Atlético Huila en la fecha 20 de Liga BetPlay I-2023 y se aferra a la posibilidad matemática que tiene para entrar a los Cuadrangulares Semifinales. Con calculadora en mano, el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez saldrá al Plazas Alcid, donde no solo tendrá que ganar después de 9 años sino también esperar que se le den los resultados en otros estadios.



El tiburón llega a la última fecha con 25 puntos y en la casilla 11. Tendrá que ganar y también esperar la ayuda de Unión Magdalena, Once Caldas, Envigado y Millonarios que se enfrentan a DIM, Santa Fe, Pasto y Equidad, respectivamente. Con tres resultados de estos podrá clasificarse. Si empata la cosa se complica y necesitaría goleadas en otras plazas.

Lo cierto es que el 'Bolillo' se juega esta carta en Neiva y buscarán hacer lo suyo sin pensar en lo que pase en otras ciudades. Si no consiguen clasificarse esperan despedirse con decoro, así la polémica los persiga después de la cancelación de contrato de Luis 'Chino' Sandoval y la reciente investigación contra otros cuatro jugadores (tres de ellos titulares) también por posible indisciplina.



Ganar o ganar, y esperar más de una ayuda, solo así, de manera agónica y milagrosa, podrá meterse el Junior entre los ocho. Hace un par de fechas estuvo en zona de clasificación pero flaqueó y terminó complicándose. Pese a ello, no pierden la fe.

Últimos enfrentamientos entre Huila vs Junior



La última vez que el rojiblanco visitó el Plazas Alcid fue en el clausura 2019 y rescató un punto al empatar 1-1 (goles de Víctor Cantillo y Andrés Amaya).



Junior no gana en Neiva desde 2014-I, cuando se impuso con doblete de Martín Arzuaga y anotación de Luis Quiñones. Después de eso han disputado seis compromisos. Un saldo de dos victorias opitas y cuatro empates.



Con Arturo Reyes como entrenador, Junior superó 3-0 al Huila en 2021-II, cuando los opitas eran dirigidos por Alberto Rujana. Los tantos fueron obra de Cristian Martínez Borja, Carmelo Valencia y Willer Ditta.



Atlético Huila vs Junior

Día: Miércoles, 17 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: Plazas Alcid

Árbitro: José Ortíz

TV: Claro 503/1503



Alineación probable en Junior: Jefersson Martínez; Edwin Herrera, Iván Scarpeta, Federico Andueza, Freddy Hinestroza; Didier Moreno, Homer Martínez; Léider Berrío, Luis 'Cariaco' González, Vladimir Hernández; Brayan León (Carlos Bacca).