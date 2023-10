Tomarán medidas: Huila se pronunció sobre polémica con recogebolas

El partido entre Atlético Huila y La Equidad en el estadio de Neiva, Guillermo Plazas Alcid, tuvo un condimento especial y fue la polémica acción que pudo terminar en gol del club asegurador y un recogebolas del equipo opita hizo que la jugada se anulara.

Todo ocurrió cuando el jugador de La Equidad, Johan Rojas, iba a realizar una asistencia en el área, pero en ese momento, el recogebolas del Huila puso otro balón en el campo y el árbitro John Ospina anuló la jugada y reanudó con balón a tierra.



Luego de la polémica que desató esa jugada, Huila decidió emitir un comunicado sobre los hechos que protagonizó su colaborador dentro del campo y en primera instancia rechazó los actos individuales que desencadenaron en esa decisión arbitral.



“El comportamiento del recogebolas no corresponde ni se alinea con los valores que profesa esta institución”, dice el comunicado en primera instancia.



De igual manera, Huila aclaró que tomarán medidas pertinentes para que estas incidencias no vuelvan a ocurrir y ofreció disculpas a La Equidad por esos hechos que los afectó.



“Tomaremos medidas pertinentes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar y pedimos disculpas al Club Deportivo La Equidad Seguros por el impase presentado”, finalizó Atlético Huila en el comunicado.