Millonarios visita al Huila con la 'pesada': no quieren guardarse nada

Millonarios jugó con nómina alterna frente a Nacional (0-0) y Bucaramanga (0-2), sacando importantes resultados y dejando gratas sensaciones, sin embargo, en su visita al Atlético Huila el técnico Alberto Gamero no quiso dejar nada al azar y decidió utilizar a su nómina titular.



El albiazul jugará este martes a las 6:20 pm en el estadio Plazas Alcid y tratará de ampliar la racha victoriosa (tres partidos) tras el reciente 2-1 ante Medellín; venían de superar al Bucaramanga y estrenarse con goleada 3-0 ante Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana. Además, Millonarios no pierde desde la fecha 6 ante Once Caldas. En Liga encaja cinco victorias y tres empates desde aquel traspiés.

Las únicas bajas de Millonarios pasan por cuenta de Leonardo Castro y Fernando Uribe, quienes no viajaron por prevención y se mantendrán en departamento médico esta semana, pensando en el partido frente a Peñarol que será la próxima semana.



La última vez que el equipo bogotano visitó al Atlético Huila fue en la Liga II-2019 cuando sacó un empate (1-1) con gol de Juan David Pérez. En 2021-II, los opitas visitaron El Campín y se llevaron la derrota 3-1. Ese día anotaron Harrison Mojica, Andrés Felipe Román y Elvis Perlaza.



Millonarios perdió en el Plazas Alcid en 2018-II con gol de Edward López, hoy en Deportivo Pasto. En aquella oportunidad, el embajador era dirigido por Miguel Ángel Russo.



Atlético Huila vs Millonarios

Día: Martes, 11 de abril

Hora: 6:20 pm

Estadio: Plazas Alcid

TV: Win+



Posible alineación de Millonarios

Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Samuel Asprilla; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira; Daniel Cataño, David Macalister Silva, Óscar Cortes; Luis Carlos Ruiz