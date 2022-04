¿Con los crespos hechos? Se cayó negocio por la venta de club en FPC

Hace unas semanas se conoció que Atlético Huila se sumaba a la lista de clubes colombianos en venta y aunque su presidente Juan Carlos Patarroyo no ocultó que tenía varias propuestas sobre la mesa, la prensa de la ciudad descubrió que el negocio que se tejía tenía como protagonistas a unos inversionistas portugueses. Allí apareció el nombre de Ignacio 'Nacho' Velásquez, antioqueño hijo de un expresidente del DIM, quien asumiría el cargo de Patarroyo.



Aunque sí se adelantó un negocio con este grupo económico, la noticia hoy es que no hubo un final feliz. Ahora, los más preocupados son los hinchas del equipo opita, quienes estaban ilusionados con los nuevos dueños pensando en una importante inyección económica para retornar a la A. El club no la pasa bien en el Torneo de Ascenso, en el que es penúltimo con 8 puntos y una única victoria en 12 jornadas.



'Nacho' Velásquez, a quien en Neiva ya referenciaban como el nuevo presidente del club, estuvo varios días la ciudad, acompañó al equipo en algunos partidos y entregó declaraciones a medios locales, donde habló del proyecto que pretendían. Sin embargo, el dinero con el que pretendían hacer la compra del club no estaban disponibles con efecto inmediato y por eso Juan Carlos Patarroyo decidió poner fin a esta negociación. ¿Y ahora?



El periodista José Diego Cardoza, dijo desde Neiva en su programa 39 grados, que Velásquez le confirmó que se abortó el tema de la compra accionaria, que respondía a un 96% del club. "Él no quería salir como un embajador de la India o un mentiroso, entonces contó que la negociación se cayó porque el dinero se tardaba porque llegaba desde el extranjero. No me queda muy claro porque todo es muy rápido, me contaban que se tardaba unos 7 meses. Lo que me dicen es que ya Patarroyo está hablando con otros proponentes".



Lo que pudo establecer este medio es que el directivo huilense está adelantando nuevas negociaciones, pues su intención es vender el club. En la actualidad, Atlético Huila disputa los dos torneos profesionales en Colombia. La plantilla masculina cayó a la B al finalizar el 2021, después de un semestre en la primera categoría, mientras que el equipo femenino reapareció este año para disputar la Liga Femenina que ya ganó en 2018.