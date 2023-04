Millonarios, con nómina mixta en Liga: enfrentan al Bucaramanga

Millonarios iniciará un mes de abril cargado de fútbol, esperando aumentar su rendimiento en Liga BetPlay. Parada previa antes de iniciar la participación en la Copa Sudamericana, donde estarán enfrentándose a Defensa y Justicia, el próximo martes 5 de abril. Visita al Bucaramanga, por la jornada 11 del campeonato local.

Los azules vienen de disputar nueve partidos en un mes y el panorama pinta igual para abril. En el aspecto de la Liga, están momentáneamente en la cuarta casilla, sin disputarse gran parte de la fecha 11. 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota.



Por parte del Bucaramanga, van entre la irregularidad, con apenas dos victorias en diez juegos disputados. Están en la casilla 13 con 11 puntos.



Alberto Gamero acudirá a la rotación, pues con el duelo a mitad de semana contra Tolima, el grupo principal de jugadores que estuvieron en Ibagué, no tendrán acción frente a Bucaramanga, dándole variedad al plantel. Hay varios regresos entre los viajeros, como los de Juan Pablo Vargas, Álvaro Montero y Óscar Cortés, que estaban con las Selecciones de Mayores y Sub 20, respectivamente.



Además, llama la atención la inclusión de Luis Carlos Ruiz y Steven Vega, quienes estaban en proceso de recuperación y recibieron el primer llamado oficial para este 2023 en Liga, aumentando el umbral de opciones para rotar la nómina.



El duelo más reciente disputado entre ambas escuadras en el Alfonso López fue en la sexta fecha de los cuadrangulares, donde Bucaramanga se impuso 2 a 1, donde no había nada por disputarse entre los dos. El triunfo más reciente de Millonarios en esta plaza fue en el clausura 2021, con marcador 3 a 4, con anotaciones de Ruiz y Uribe con doblete, con los descuentos de Palacio, Meléndez y Acosta.



Montero; Alba, Moreno, Vargas, Murillo; Victoria, Moreno; Cortés, Paredes, Guerra; Ruiz.