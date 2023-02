Junior llega con presión a Bucaramanga: obligado a ganar en Liga

Junior no goza del mejor presente en Liga, pese a no caer en los dos primeros juegos y mostrar cosas interesantes bajo el mando de Arturo Reyes, en su segunda etapa como entrenador. El duelo anterior contra Medellín dejó ver al tiburón, bajo el mando de Quintero. Buenos destellos, pero con cosas por mejorar.

Los errores defensivos no solo han sido constantes del año pasado, durante estos dos juegos, las anotaciones recibidas tienen como punto de partida las equivocaciones individuales, algo que Junior necesitará sí o sí, corregir prontamente.



Junior tomó rumbo este sábado a Bucaramanga, buscando un triunfo y cortar la racha en Liga de no ganar desde octubre del año pasado. Dentro de las principales novedades está la baja de Carlos Sierra.



El duelo más reciente en el Alfonso López fue en el clausura del 2022, con victoria por la mínima diferencia de Junior, con anotación de ‘Cariaco. Por su parte, Bucaramanga no derrota al cuadro barranquillero en casa desde los cuadrangulares del primer semestre del 2022, con anotaciones de Dayro Moreno y Jefferson Mena.